السبت 19-02-2022
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السبت، 19-02-2022 04:08 م

أطعمة لزيادة نسبة الحديد في الجسم

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الوكيل الإخباري - الحديد معدن أساسي للجسم، فهو يساهم في إنتاج الهيموجلوبين. هذا الأخير، الموجود في خلايا الدم الحمراء في الدم، يجعل من الممكن نقل الأكسجين اللازم للأعضاء.

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الأطعمة الغنية بالحديد، هي كالآتي:

 

- الكبد.
- اللحوم الحمراء.
- البودنغ الأسود.
- الأنشوجة.
- السردين.
- المحار وبلح البحر والقريدس.
- العدس والحمص والفاصولياء البيضاء.
- البقدونس.
- السبانخ والسلق.
- الزعتر.
- الشوكولاتة الداكنة بدون سكر مضاف والكاكاو.
- بذور الكتان ودوار الشمس.
- الصويا.
- البازلاء الخضراء الطازجة.
- اللوز والجوز والبندق والفستق الحلبي
- التمر والزبيب.

 

سيدتي 

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