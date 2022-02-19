أطعمة لزيادة نسبة الحديد في الجسم

الوكيل الإخباري - الحديد معدن أساسي للجسم، فهو يساهم في إنتاج الهيموجلوبين. هذا الأخير، الموجود في خلايا الدم الحمراء في الدم، يجعل من الممكن نقل الأكسجين اللازم للأعضاء.
الأطعمة الغنية بالحديد، هي كالآتي:
- الكبد.
- اللحوم الحمراء.
- البودنغ الأسود.
- الأنشوجة.
- السردين.
- المحار وبلح البحر والقريدس.
- العدس والحمص والفاصولياء البيضاء.
- البقدونس.
- السبانخ والسلق.
- الزعتر.
- الشوكولاتة الداكنة بدون سكر مضاف والكاكاو.
- بذور الكتان ودوار الشمس.
- الصويا.
- البازلاء الخضراء الطازجة.
- اللوز والجوز والبندق والفستق الحلبي
- التمر والزبيب.
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