أطعمة لزيادة نسبة الحديد في الجسم

الوكيل الإخباري - الحديد معدن أساسي للجسم، فهو يساهم في إنتاج الهيموجلوبين. هذا الأخير، الموجود في خلايا الدم الحمراء في الدم، يجعل من الممكن نقل الأكسجين اللازم للأعضاء.

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الأطعمة الغنية بالحديد، هي كالآتي:

- الكبد.

- اللحوم الحمراء.

- البودنغ الأسود.

- الأنشوجة.

- السردين.

- المحار وبلح البحر والقريدس.

- العدس والحمص والفاصولياء البيضاء.

- البقدونس.

- السبانخ والسلق.

- الزعتر.

- الشوكولاتة الداكنة بدون سكر مضاف والكاكاو.

- بذور الكتان ودوار الشمس.

- الصويا.

- البازلاء الخضراء الطازجة.

- اللوز والجوز والبندق والفستق الحلبي

- التمر والزبيب.





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