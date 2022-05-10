أطعمة للحفاظ على صحتك في الصيف

الوكيل الإخباري - إذا كنتِ تشعرين بالحرارة في فصل الصيف، ولا تستطيعين تناول الكثير من الأطعمة، نظراً للطقس الحار، فإليك بعض الأطعمة الرائعة لتناولها في الصيف.

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بعض الأطعمة التي نتناولها في الصيف، والتي يمكنها التغلب على الحرارة وتُحسن الصحة:

1. الفاكهة الطازجة

يأتي موسم الصيف مع مجموعة متنوعة من الفواكه الغنية بالعصارة التي تجعل منها أفضل الأطعمة لتناولها في الصيف، مثل الفواكه الحمضية، مثل الليمون والجريب فروت والمانجو والبرتقال والأناناس والفراولة والطماطم، وغيرها، الغنية بفيتامين (ج)، وتحتوي أيضاً على فيتامينات أخرى مثل: (أ، ب، هـ، وك)، كما أن فيتامين (ج) يعزز امتصاص الحديد، وبالتالي يحسن مناعة الجسم، ويساعد الأسنان واللثة على أن تكون صحية.

2. فول الصويا

يجب تجنب تناول اللحوم في الصيف، لأنها تطلق المزيد من حرارة الجسم عند التمثيل الغذائي، ويعد فول الصويا هو البديل المثالي للبيض واللحوم، كونه غنياً بالمعادن الغذائية والبروتينات وفيتامين (ب).



3. عيش الغراب

عيش الغراب غني بفيتامين (د، وب)، والنحاس والبوتاسيوم والسيلينيوم، وذو سعرات حرارية منخفضة، ويحتوي على العناصر الغذائية التي تحافظ على إيقاع القلب، وإنتاج خلايا الدم الحمراء، فالفطر من الأطعمة المثالية لتناولها في الصيف لأنه يحسن وظيفة الأعصاب.



4. الخضار الطازج

الفلفل الحلو والبروكلي والملفوف والقرنبيط والخيار والسبانخ والطماطم والكوسة، هي بعض الخضراوات الصيفية التي لا يجب أن تفوتيها، فهي غنية بمضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات، وتساعد في خفض نسبة الكوليسترول، وتحسين صحة القلب.



5. الذرة

يعتبر من أكثر الأطعمة المغذية التي يجب تناولها في الصيف، حيث إنه غني بالألياف والمعادن وفيتامينات (A، وB، وE)، كما أنه يقلل خطر الإصابة بالتنكس البقعي (الذي يؤدي عمومًا إلى الإصابة بالعمى في سن الشيخوخة)، لاحتوائه أيضًا على مادة اللوتين.

زهرة الخليج