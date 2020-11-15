أطعمة مجمدة صحية تساعدك على فقدان الوزن

الوكيل الإخباري _ يفضل الكثير من الاشخاص الأطعمة المجمدة، وذلك لانها سريعة الطهي، وعلى الرغم من ان العديد من الأطباء يحذرون منها نظرا لما تحتويه من مواد حافظة تؤدي إلى زيادة الوزن الا ان بعضها يحتوي على سعرات حرارية منخفضة تسهم في إنقاص الوزن ، ابرزها :

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- التوت البري

التوت البري أو العنب البري هو أحد الفواكه الغنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة النباتية، التي تعمل على فقدان الوزن وفي نفس الوقت صحية تمامًا، ويمكن تجميده في أكياس الفريزر .





- البروكلي المجمد

يحتوي البروكلي على سعرات حرارية منخفضة فضلاً عن فوائده مثل فيتامين ك وفيتامين سي والكالسيوم، رغم أن البروكلي أو القرنبيط لا يحتاج إلى التجميد ويفضل أغلب الاشخاص تناوله طازجاً إلا أنه يمكنك تجميده في حال اختلاف مواسمه.







- كرات الديك الرومي

تحتوي كرات الديك الرومي المجمدة على البروتين الذي يحتاج إليه الجسم خلال إنقاص الوزن، هذا إلى جانب إضافة الخضراوات فيه مثل الألياف والنكهة.





المصدر : الكونسلتو

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