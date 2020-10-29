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الخميس، 29-10-2020 01:10 م

أطعمة مفيدة جدا للمتعافين من كورونا.. تعرف عليها

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الوكيل الاخباري - قدمت خبيرة تغذية متخصصة مجموعة من النصائح الغذائية للأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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قالت أنه من الضروري التركيز على أطعمة غذائية صحية تقوي المناعة في الجسم وتعيد القوة للشخص، بعد انتهاء فترة العلاج وشفاء المصاب من كورونا.


وأضافت الخبيرة: "لذا، يجب تناول البروتين بمختلف أنواعه من الحليب ومشتقاته، والمشتقات الحيوانية من أجل تجديد الأنسجة"، كما نصحت بتناول "النشويات من الخبز والأرز والبطاطا للحصول على الطاقة إضافة إلى الفواكه والخضار لتزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن الغذائية".

 

وأوضحت أنه "في المحصلة، تقوم هذه التعليمات الغذائية على تناول الشخص طعاما متنوعا ذا نوعية جيدة وكمية مناسبة بعيدا عن الأطعمة الدسمة وكميات كبيرة من الملح والسكر".


وأشارت الخبيرة إلى أن الفرد عند إصابته بفيروس كورونا، تحدث لديه مضاعفات تؤدي إلى خسارة الوزن دون قصد، خاصة أن تأثيراتها تكون على حاستي التذوق والشمّ، ما يقلل من تناوله للطعام.

 

شاشة نيوز

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