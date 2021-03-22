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الإثنين، 22-03-2021 12:47 م

أطعمة مفيدة لصحة العيون

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الوكيل الاخباري - أخبرت اختصاصية التغذية آنا بيلوسوفا قناة "زفيزدا" الروسية عن المنتجات المفيدة لصحة العين. وأشارت الخبيرة إلى أنه يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على بيتا كاروتين.

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وقالت بيلوسوفا: "أولا وقبل كل شيء، العنب البري والتوت البري. الآن، ليس موسمه، ولكن يوجد توت مجمد. ويمكن فقط تذويب الثلج عنه وتناوله. لكن من غير المرغوب صنع المربى من التوت - فلن يبقى شيء مفيد للعيون فيه. إن المواد الموجودة في العنب البري والتوت تحفز دوران الأوعية الدقيقة في الدم وتغذية العصب البصري".


كما نصحت اختصاصية التغذية بتناول الجزر - فهو يحسن الرؤية. عندما تتم معالجة الجزر بالحرارة، يتم تحسين بيتا كاروتين في تركيبته. لكن الجزر النيئ مفيد أيضًا للعيون.


كما أن مضغ العلكة يحسن الدورة الدموية ويغذي العينين. وفقا للخبيرة: "يجب أن تمضغ العلكة في حدود معقولة".


يوجد بيتا كاروتين أيضًا بكميات كبيرة في البصل الأخضر والشبت والبقدونس. ومع ذلك، فإن التناول المفرط لهذه الخضار يمكن أن يؤدي إلى توسع الأوردة وخطر الإصابة بالنقرس لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا. لذلك، لا ينبغي تناولها أكثر من مرتين في الأسبوع.

 

سبوتنيك

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