الوكيل الإخباري _ يعد انسداد الشرايين من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص، حيث يتعذَّر إمداد القلب بالدم الغني بالإكسجين الكافي، ما يسبب حدوث نوبة قلبية ، وهناك مجموعة أطعمة مفيدة للوقاية من انسداد الشرايين، ابرزها :

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الهليون

وذلك لغناه بالألياف والمعادن والأحماض التي تمنع تصلب الشرايين. ولقدرته على خفض الضغط ومنع تجلطات الدم.



الأفوكادو

يساعد الأفوكادو على خفض مستوى الكولسترول الضارّ ورفع مستوى الكولسترول الجيّد في الجسم.



السبانخ

يعتبر السبانخ منالاطعمة الغنية بمعدن البوتاسيوم والألياف الغذائية والتي تساهم في خفض ضغط الدم ويمنع انسداد الشرايين.



زيت الزيتون

يساعد زيت الزيتون في تحسين مستوى الكولسترول الجيد، كما يساهم في تعزيز صحة الشرايين وبالتالي القلب.



الرمان

يساعد الرمان في الوقاية من انسداد الشرايين .

المصدر : الامارات نيوز



