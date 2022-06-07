أطعمة ممنوعة في فصل الصيف منعاً للإصابة بالجفاف

الوكيل الإخباري - تزامناً مع دخول فصل الصيف، وارتفاع درجات حرارة الطقس في المنطقة العربية خاصة، ومن منطلق التوعية، نعرض لك عزيزتي القارئة أهم الأغذية التي تمنع الإصابة بالجفاف، وأخرى يمكن أن تسببه.

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هنالك مجموعة من الأطعمة الخالية من الماء أو السوائل، أو التي تسبب فقدان السوائل في الجسم، ومن المهم تجنبها في فصل الصيف، خاصة خلال النهار، وهي:





- الأطعمة الجاهزة والأطعمة المصنعة والأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية.

- الأطعمة الغنية بالتوابل والبهارات والملح.

- الفواكه المجففة.

- الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة، مثل المعجنات والمخبوزات.

أطعمة تمنع الجفاف

- من الخضروات: الخس، الخيار، الكرفس، البروكلي، الأفوكادو، الطماطم، البطاطا الحلوة.

- من الفواكه: الشمام، البطيخ، العنب، الفراولة.

- المكسرات بأنواعها.

- الأسماك وخاصة السلمون.

أعراض الإصابة بالجفاف

- الشعور بالتعب والإرهاق العام، وفقدان الطاقة، والنعاس.

- الشعور المتكرر بالدوخة والدوار، وفي الحالات المتقدمة يمكن أن يحدث فقدان للوعي أو إغماء.

- الشعور بالعطش الشديد.

- انخفاض عدد مرات التبول.

- الجفاف يغير لون البول إلى اللون الداكن.

- الجفاف يؤثر على الدماغ ويسبب تشوش.

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