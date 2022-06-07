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الثلاثاء، 07-06-2022 04:57 م

أطعمة ممنوعة في فصل الصيف منعاً للإصابة بالجفاف

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الوكيل الإخباري - تزامناً مع دخول فصل الصيف، وارتفاع درجات حرارة الطقس في المنطقة العربية خاصة، ومن منطلق التوعية، نعرض لك عزيزتي القارئة أهم الأغذية التي تمنع الإصابة بالجفاف، وأخرى يمكن أن تسببه.

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هنالك مجموعة من الأطعمة الخالية من الماء أو السوائل، أو التي تسبب فقدان السوائل في الجسم، ومن المهم تجنبها في فصل الصيف، خاصة خلال النهار، وهي:

- الأطعمة الجاهزة والأطعمة المصنعة والأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية.
- الأطعمة الغنية بالتوابل والبهارات والملح.
- الفواكه المجففة.
- الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة، مثل المعجنات والمخبوزات.

 

أطعمة تمنع الجفاف
 - من الخضروات: الخس، الخيار، الكرفس، البروكلي، الأفوكادو، الطماطم، البطاطا الحلوة.
- من الفواكه: الشمام، البطيخ، العنب، الفراولة.
- المكسرات بأنواعها.
- الأسماك وخاصة السلمون.

 

أعراض الإصابة بالجفاف

- الشعور بالتعب والإرهاق العام، وفقدان الطاقة، والنعاس.
- الشعور المتكرر بالدوخة والدوار، وفي الحالات المتقدمة يمكن أن يحدث فقدان للوعي أو إغماء.
- الشعور بالعطش الشديد.
- انخفاض عدد مرات التبول.
- الجفاف يغير لون البول إلى اللون الداكن.
- الجفاف يؤثر على الدماغ ويسبب تشوش.

 

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