أطعمة ممنوعة لمرضى الغدة الدرقية

الوكيل الإخباري - مريض الغدة الدرقية سواء في حال خمول الغدة الدرقية أو فرط نشاطها يحتاج إلى نظام غذائي يحد من الأعراض ويحفز إنتاج هرمونات الغدة الدرقية ويساعد في السيطرة على المرض .

اضافة اعلان

عدد موقع "ويب طب" مجموعة من الأطعمة التي لا تناسب مرضى الغدة الدرقية، وهي:



1 - الخضروات الصليبية لا تناسب مرضى الغدة الدرقية كونها لها تأثير على هرمونات الغدة الدرقية وتقلل من إفرازها وهي مثل اللفت، والقرنبيط، والملفوف، والبروكلي.

2- الصويا من الأغذية التي لا تناسب مرضى الغدة الدرقية في حال الإصابة بنقص اليود، كونها تمنع امتصاص الجسم هرمون الغدة الدرقية.

3- القهوة تتعارض مع أدوية الغدة الدرقية.

4- الأطعمة الغنية باليود وأشهرها الأسماك ومنتجات الألبان وصفار البيض تسبب فرط نشاط الغدة الدرقية.

5- الغلوتين الموجود في القمح من الأغذية التي لا تناسب مرضى الغدة الدرقية حيث ثبت تأثيره على الاضطرابات الناتجة من مرض الغدة الدرقية.

6- الدهون غير الصحية من الأغذية التي لا تناسب مرضى الغدة الدرقية كونها تفاقم الأمراض الالتهابية وتزيد من اضطرابات الأمراض المناعية في الجسم، والدهون غير الصحية هي زيوت القلي والزيوت المهدرجة وأي أطعمة أعدت منها.

7- المحليات الصناعية والمشروبات الغازية والسكريات المعقدة لا تناسب مرضى الغدة الدرقية وتفاقم من أعراضها.

8- الأطعمة المعلبة حيث أنها تحوي مركب ثنائي الفينول وهو هرمون الإستروجين الصناعي الذي يعطل وظائف الغدة الدرقية الطبيعية.

9- الأطعمة الغنية بالألياف وبالرغم من فوائدها إلا أنها لا تناسب مرضى الغدة الدرقية ومن مصادرها الحبوب الكاملة، والخضروات، والفواكه، والبقوليات.

المصدر - هي