الثلاثاء 12-10-2021
الوكيل الاخباري

البترا تستقبل ألف سائح أجنبي لأول مرة منذ بدء الجائحة

صندوق النقد يجدّد ثقته بمديرته العامة بعد اتهامات بالتلاعب

موسكو ترفض اتهامات واشنطن باستخدام الغاز كوسيلة ضغط

نقابة الصحفيين تنشر أسماء المرشحين لانتخابات مجلسها

الجامعة الأردنية تبحث التعاون الأكاديمي مع بنغلادش

تربية الكورة تُكرم المعلمات المتقاعدات احتفاء بيوم المعلم

عودة 230 شخصا إلى الكرك بعد إجلاؤهم إثر قضايا عشائرية

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاربعاء

وفيات كورونا حول العالم تقترب من 5 ملايين

وصول عدد الحالات المشتبه بتعرضها للتسمم إلى 43 في جرش

الثلاثاء، 12-10-2021 04:34 م

أطعمة ممنوع تناولها خلال فترة العلاج الكيميائي لسرطان الثدي

tbl_articles_article_26456_329e910d4be-71ea-4c42-a82d-4ce6fd0734b2


الوكيل الإخباري - أطعمة ممنوع تناولها خلال فترة العلاج الكيميائي لسرطان الثدي، وتعد مسألة الطعام ونوعيته مهمة جداً خلال تلقي مريضة سرطان الثدي للعلاج الكيميائي الذي يأتي ضمن بروتوكول العلاج المتبع لمرض سرطان الثدي، والذي قد يشمل العلاج الإشعاعي والعلاج الهرموني فضلاً عن الإستئصال الجزئي أو الكلي للثدي واستئصال الغدد الليمفاوية تحت الإبط.

اضافة اعلان

 

وتتعرض مريضة سرطان الثدي للعديد من المضاعفات وتداعيات العلاج الكيميائي منها فقدان الشهية والتعب وتساقط الشعر، ما يجعلها بحاجة للحصول على تغذية صحيحة والإبتعاد عن بعض الأطعمة التي يمكن أن تفاقم من هذه الأعراض.

 

كما أن بعض الأطعمة قد تتعارض مع أدوية العلاج الكيميائي وغيرها من علاجات سرطان الثدي، لذا ينبغي عدم تناولها وهي الآتية:

 

1 - الأطعمة المالحة أو الزيتية.
2 - المخللات والمربيات.
3 - الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة.
4 - الأطعمة غير المبسترة.
5 - الأطعمة المقلية والمشوية.

 

ومن الأطعمة التي تؤدي لتعرض مريضة سرطان الثدي للبكتيريا والجراثيم أثناء العلاج الكيميائي:

 

1 - منتجات الألبان غير المبسترة.
2 - المأكولات البحرية كالمحار وبعض أنواع الأطعمة البحرية النيئة.
3 - الخضراوات والفاكهة غير المغسولة جيدًا.
4 - العسل الخام لإمكانية تسببه بتسمم غذائي.
5 - المكسرات النيئة.
6 - الأطعمة المعلّبة.
7 - الأجبان المتعفنة. الأطعمة التي تحتوي على المايونيز أو صوص الهولنديز.
8 - الطعام المفرط الطهي.

 

أطعمة ممنوع تناولها للحد من الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي
عادة ما يترافق العلاج الكيميائي بحالات من الغثيان وفقدان الشهية وآلام المعدة، كونه يحارب الخلايا السليمة كما المريضة. وبالتالي تظهر هذه الأعراض على مريضة سرطان الثدي ويمكن أن تتفاقم حدتها بين امرأة وأخرى.

لذا ينصح بالإمتناع عن تناول الأطعمة التالية بعد العلاج الكيميائي للتقليل من الآثار الجانبية التالية:


1 - لتجنب الغثيان: ينصح بالإمتناع عن تناول الأطعمة الدهنية والمقلية التي تحوي كمية كبيرة من الزيوت، فضلاً عن الأطعمة الحارة.
2 - يحدث الإسهال أثناء العلاج الكيميائي ما يتسبب بفقدان المريضة الوزن والإصابة بالجفاف. وفي هذه الحالة، يجب تجنب المواد الدهنية، والخضراوات النيئة والفواكه غير المقشرة، وتجنب الحليب والمثلجات.
3 - القيء والإمساك من الآثار الجانبية الأخرى التي يعاني منها معظم مرضى سرطان الثدي، بسبب التعرض لروائح هذا العلاج غير المحببة. وينصح دوماً بتجنب أي نوع من الأطعمة والأغذية في حالات القيء المستمر مثل اللحوم الحمراء، كما يفضل استشارة الطبيب المختص في حال استمرار الأعراض لأكثر من يومين. أما في حالة الإمساك، فينبغي التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف وتجنب الإكثار من الكافيين.
4 - تقرحات الفم وصعوبة البلع من أكثر الآثار الجانبية المترتبة عن العلاج الكيميائي، وقد تتطور في بعض الحالات لمشاكل صحية خطيرة تتطلب تدخلاً طبياً أو اللجوء لاختصاصي تغذية. ويساعد تجنب الأطعمة الحارة، والأطعمة المالحة والحمضية، في تقليل حدوث هذه التقرحات وصعوبة البلع.

 

المصدر - هي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة









 




 

 


 

إقرأ ايضا
تجربتي-في-عدم-تناول-الخبز

أضرار عدم تناول الخبز

black-Plague-cover

شبح الطاعون يخيّم على العالم مجدداً

2019_1_15_13_9_57_872

أعراض تدل على تجلط الدم

79061713

لماذا يجب على مرضى السكري تناول الجوز المنقوع يومياً

نوم-الرضيع-على-بطنه-فوائده-ومتى-يوضع-على-بطنه؟-1

فوائد نوم الطفل الرضيع على بطنه

إزالة_الشحوم_من_البطن

خطوات للتخلص من دهون البطن العلوية

أخبار متعلقة
16ff492c-59c1-42be-934a-3a1b5584b583_16x9_1200x676

علاج جديد لمرض سرطان الثدي يبشر بالأمل

News-P-390133-636673481008295077

أعراض المرحلة الرابعة من سرطان الثدي

tbl_articles_article_31062_961072465f4-f372-4a19-b201-13e69fd8fc91

محاذير عليك تجنبها بعد عملية استئصال الثدي

رئيسية ماهي مراحل الشفاء من سرطان الثدي

مراحل الشفاء من سرطان الثدي

tbl_articles_article_19871_817260bcf1a-310f-4f2a-b9e5-54b3cf26a5dd

تعرفي على 5 أخطاء تجعلك عرضة للإصابة بسرطان الثدي

Breast-Cancer

أمور يجب أن تهتم بها كل أم لديها تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي