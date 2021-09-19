أطعمة مناسبة للتخلص من الجوع الدائم

الوكيل الإخباري - ينصح خبراء التغذية كل من يبحث عن وسيلة لخسارة الوزن بالاعتماد على الأطعمة الغنية بالألياف من أجل القضاء على الشعور بالجوع والحفاظ على وزن مثالي للجسم.





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ويحدّد الأطباء في البرامج الغذائية مجموعة من الأطعمة المفيدة التي يمكنها محاربة الجوع ولا تسبّب الوزن الزائد لاحتوائها على القليل من السعرات الحرارية، ويأتي في مقدّمها دقيق الشوفان الذي يساعد استهلاكه في خفض مؤشر كتلة الجسم ووزنه لكونه غنياً بالألياف ويؤثر في هورمونات تقليل الشهية، ويفرّغ المعدة من الكربوهيدرات.





وهناك أيضاً البقوليات كالفاصولياء والحمص والعدس وغيرها من الحبوب التي تمنح الإنسان إحساساً بالشبع بنسبة 30 %، لأنها تستغرق وقتاً أطول للهضم.

كذلك تحتوي الخضر الورقية الخضراء مثل السبانخ والبروكلي والقنّبيط والكرفس وغيرها، على نسبة عالية من الماء والألياف، وهو ما يشغل مساحة أكبر في المعدة ويعطي إحساساً بالشبع لفترة أطول.





وينصح الأطباء أيضاً بتناول البيض لاحتوائه على العديد من الكربوهيدرات، مما يساعد على الإشباع طوال اليوم، حيث إن البيضة الكبيرة تحتوي على 6 غرامات من البروتين.





الى ذلك، يساعد الزبادي في تخفيف الرغبة في تناول الطعام، لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، كما أن كوباً واحداً منه يوفر نحو 22 غراماً من البروتين.



كما يمكن الاستعانة بالحساء مثل شوربات المرق أو الطماطم في بداية الوجبات، للشعور بالشبع بشكل أسرع ولمدة أطول لاحتوائها على كثافة منخفضة من السعرات الحرارية.

المصدر - لها