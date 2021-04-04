أطعمة ومشروبات تجنب تناولها على السحور وأخرى لابد منها لإطفاء العطش!

الوكيل الاخباري - هناك قائمة من الأطعمة والمشروبات المفيدة لمواجهة العطش أثناء الصيام في شهر رمضان، وكذلك تلك التي يجب تجنبها بسبب زيادتها الشعور بالحاجة لشرب الماء وتحذير من تواجدها في وجبة السحور.



حيث أعلن موقع الصحة العلاجية البريطاني، في تقرير له، "الأطعمة التي يجب تجنبها خلال وجبات السحور حتى لا تشعر بالعطش" ومنها:



- الحلويات:

تناول الحلويات في السحور يسبب الشعور بالجوع والعطش.

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- الأطعمة المقلية:

تزيد الأطعمة المقلية من الحاجة إلى تناول المياه، وخاصة في وجبة السحور تزيد الشعور بالحموضة.



- الأطعمة السكرية:

لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية.



- الأطعمة الغنية بالتوابل:

الأطعمة الحارة تسبب الشعور بالعطش.



- الكافيين:

يعتبر الكافيين الموجود في القهوة والشاي من المشروبات التي تحفز عملية خروج المياه من الجسم، ما يسبب الشعور بالعطش والجفاف.

وأضاف الموقع المعني بالشؤون الصحية أن "الجسم يحتاج، مع حلول شهر رمضان المبارك، وارتفاع درجات الحرارة، إلى تعويض نقص السوائل بالمشروبات والأطعمة المختلفة"، مشيرا إلى "عدد من الأطعمة التي لابد من تناولها حتى لا تشعر بالعطش" وهي:



- الموز أو التمر:

تناول ثمرة من الموز أو التمر أو المشمش المجفف في السحور، فإن هذه الأطعمة غنية بالبوتاسيوم الذي يمنع الشعور بالعطش أثناء الصيام.



- عصير الليمون:

يساعد تناول كوب من عصير الليمون أو النعناع أو شاي الأعشاب في السحور على تجنب العطش في أثناء الصيام.



- عصير البطيخ:

عصير البطيخ من أكثر المشروبات التي تمنع العطش لاحتوائه على نسبة كبيرة من الماء فيمنح الجسم الترطيب العميق.



- الطماطم:

الطماطم من الخضروات التي تمنع العطش لذلك يفضل تناولها في وجبة الإفطار.



- الزبادي:

تناول كوب من الزبادي أو اللبن الرائب في الإفطار أو السحور يساعد على الهضم ويمد الجسم بالطاقة.



- الفول:

يوفر الفول الطاقة للجسم لفترة طويلة بعد تناوله على السحور ويساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة ويمنع العطش.



- الخيار:

من المعروف أن الخيار من الخضروات الغنية بالمياه وتناوله يمنع الشعور بالعطش.



- التفاح:

يحتوى التفاح على نسب عالية من الالياف والمياه، وهو غني بالمواد المغذية والدهون الصحية والفيتامينات.

سبوتنيك