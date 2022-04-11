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الإثنين، 11-04-2022 02:16 م

أطعمة ومشروبات تحافظ على ترطيب الجسم خلال رمضان

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الوكيل الإخباري - يخسر الجسم كمية كبيرة من السوائل خلال نهار شهر رمضان المبارك وخاصة في الأجواء الحارة، مما يفرض الحاجة إلى تناول أطعمة ومشروبات تحتوي على نسبة عالية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم.

وفيما يلي مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي ينصح يتناولها على وجبتي الإطفار والسحور في رمضان لتزويد الجسم بالسوائل التي يحتاجها، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

الخيار
يتكون الخيار من 95 في المائة من الماء ويحتوي أيضًا على فيتامينات ومعادن أساسية ستبقيك نشيطًا طوال ساعات الصيام. كما أنه ينظم حركة الأمعاء.

البطيخ
قد يتسبب ارتفاع نسبة الزئبق في إصابتك بالجفاف أثناء ساعات الصيام الطويلة، لذلك من المهم تناول الفواكه الغنية بالمحتوى المائي للبقاء رطبًا. وتتكون هذه الفاكهة الحمراء من حوالي 92 في المائة من الماء وهي منخفضة جدًا في السعرات الحرارية. ولا يحافظ البطيخ على رطوبتك فحسب، بل يحسن صحة القلب ويقلل الالتهابات.

ماء جوز الهند
يتكون هذا المشروب الخفيف الصافي من 94 بالمائة من محتوى الماء. فهو لا يحافظ على رطوبتك فحسب، بل يساعد أيضًا على منع تشكل حصوات الكلى.

الأطعمة الفقيرة بالملح
يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى التعرق والجفاف. و للحفاظ على رطوبة الجسم والتحكم في فقدان الماء، يُقترح تجنب الإفراط في تناول الملح في رمضان. أيضًا، في الواقع، يحتاج جسمنا إلى جرعة يومية صغيرة من الملح، والتي يمكن الحصول عليها بشكل طبيعي من الفواكه والخضروات. ومن ثم، ينبغي تجنب الأطعمة المقلية المالحة.

العصائر الطازجة
في حين أن الفواكه الطازجة جيدة، إلا أن العصائر المحملة بالمحتوى المائي أفضل لتمنحك طاقة فورية للبقاء نشيطًا. ومن البرتقال والتفاح إلى الخوخ، يمكنك تناول أي عصائر طازجة للبقاء رطبًا.

الحليب
إذا لم تستطع الحصول على الكثير من الماء دفعة واحدة، يمكنك إضافة الحليب إلى نظامك الغذائي الرمضاني، فهولا يعمل فقط كمعوض للماء، ولكنه يعطي أيضًا كمية جيدة من محتوى الكالسيوم للجسم للبقاء بصحة جيدة خلال أيام الصيام.

اللبن الزبادي
قد يبدو هذا مفاجئًا، ولكن نعم، الزبادي مفيد أيضًا أثناء الصيام، حيث يحتوي على 88 في المائة من الماء. ويحتوي أيضًا على كمية وافرة من البروتين والكالسيوم. ويعتبر الزبادي مع التوت الطازج مزيجًا جيدًا للبقاء رطبًا وحيويًا طوال اليوم.

التوت الأسود
تتكون هذه الفاكهة من 88 في المائة من الماء وتعتبر وجبة خفيفة مرطبة. كما أنها غنية بفيتامين سي وك وكذلك غنية بالألياف المفيدة لعملية الهضم.

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