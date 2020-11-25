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الأربعاء، 25-11-2020 09:05 ص

أطعمة ومشروبات تخلص جسمك من الدهون

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الوكيل الإخباري _ يسعى الكثير من الاشخاص للتخلص من الوزن الزائد من خلال تقليل كميات الطعام التي يتناولوها بالاضافة الى ممارسة التمارين الرياضية كما يلجأ الكثيرون لتناول جرعات عالية من أدوية حرق الدهون، الا ان هذه الادوية قد تؤدي بشكل سلبي على الصحة العامة.

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وهناك مجموعة من المشروبات والأطعمة التي تساعد على حرق الدهون بشكل طبيعي:


الشاي الأخضر

 

خل التفاح

 

الفلفل الحار

 

القهوة

 

زيت جوز الهند

 

المصدر : سبوتنيك 

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