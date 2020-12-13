أطعمة ومشروبات تسبب بقع واصفرار الأسنان

الوكيل الإخباري _ يعد اصفرار الأسنان من أكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص حيث يرغب الجميع في الحصول على ابتسامة بيضاء لؤلؤيّة ، الا ان هناك العديد من العادات الخاطئة التي تسبب ضرر كبير في الاسنان وتسهم في تكوين تصبغات بنية واصفرار، وأبرز تلك الممارسات أن يتم الإفراط في تناول بعض المأكولات الضارة بمينا الأسنان، تعرف على ابرز الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تتسبب في فقدان أسنانك بياضها وتغير لونها:

اضافة اعلان





القهوة



الشاي



التوت وعصائر الفاكهة



الكولا



مشروبات الطاقة



صلصات الطماطم



الحلويات



الكاري والكركم







