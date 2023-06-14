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الأربعاء، 14-06-2023 01:10 م

أطعمة ومشروبات صيفية تهدد صحة الأسنان

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الوكيل الإخباري - يشتهر فصل الصيف بمجموعة من الأطعمة والمشروبات، يقبل الكثيرون على تناولها بكميات كبيرة، دون الانتباه لحجم الأضرار التي قد تسببها لصحة أسنانهم.

نستعرض في التقرير التالي، الأطعمة والمشروبات التي تضر الأسنان في الصيف، وفقًا لموقعي "News Medical" و"NHS".

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أطعمة ومشروبات تهدد الأسنان في الصيف


1- الآيس كريم
يشكل الآيس كريم خطرًا كبيرًا على صحة الأسنان، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من السكريات، التي تزيد من نشاط البكتيريا الموجودة في تجويف الفم وتحفزها على التكاثر، مما يؤدي إلى تآكل المينا والإصابة بالتسوس.


2- الأناناس
رغم القيمة الغذائية العالية للأناناس، يعاب عليه احتوائه على نسبة عالية من الأحماض، التي تتسبب في تآكل طبقة المينا التي تغلف سطح الأسنان من الخارج، مما يعرضها لخطر التصدع والكسر والتساقط.


3- المشمش
يجب الاهتمام بغسل الفم جيدًا بعد تناول المشمش، لأنه يلتصق بالأسنان، خاصةً إذا كان من النوع المجفف، مما يزيد من خطر الإصابة بالتسوس.


4- المشروبات الغازية
تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من السكريات والأحماض، لذلك من الضروري التوقف عن استهلاكها، للحفاظ على صحة الأسنان، أو تناول كوب من الماء بعدها مباشرة، للحد من أضرارها.


5- القهوة المثلجة
للقهوة المثلجة تأثيرات سلبية على صحة الأسنان، حيث تؤدي إلى اصفرارها وإصابتها بالتسوس، كما تتسبب في جفاف الفم، بسبب محتواها العالي من الكافيين.

 

الكونسلتو الطبي 

 

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