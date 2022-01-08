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السبت، 08-01-2022 10:46 ص

أطعمة ومشروبات قد تؤدي للوفاة في حال تناولها مع مسكن آلام مشهور

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الوكيل الاخباري - كشف باحثون أن تناول مشروبات وأطعمة معينة مع مسكن آلام مشهور يمكن أن يقود إلى مشاكل صحية خطيرة قد تنتهي بالوفاة.

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ويدور الحديث عن مسكن الباراسيتامول الذي ينتشر على نطاق واسع ويدخل في مجموعة من الأدوية، حيث يساعد في علاج كل من الالتهابات البسيطة والحالات المزمنة.


تعود شعبية الباراستيامول بشكل أساسي إلى حقيقة أنه حبوب رخيصة وآمنة وفعالة، ومع ذلك، فإن تناوله مع بعض المشروبات بإهمال قد يؤدي إلى آثار جانبية قاتلة، بحسب express.


تحذر هيئات وجميعات صحية من أن خلط الدواء مع بعض المشروبات التي تحتوي على الإيثانول قد يكون له نتائج قاتلة.


ويمكن العثور على تلك المادة الكيميائية الإيثانول, في بعض الأطعمة أيضا، بشكل عام بتركيزات قليلة.


ويشار الى ان الأطعمة التي تتداخل مع امتصاص الباراسيتامول قد تشمل تلك التي تحتوي على نسبة عالية من البكتين، والكربوهيدرات، وأنواع عديدة من الخضروات الصليبية، مثل البروكلي والملفوف والقرنبيط.

علاوة على ذلك، يمكن أن يقلل شاي الكركديه أيضا من فعالية هذا الدواء. في إحدى الدراسات الصغيرة، ثبت أن شاي الكركديه يقلل من مستويات عقار الأسيتامينوفين على وجه التحديد عندما تم تناول الدواء بعده.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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