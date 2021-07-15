أطعمة يجب على الحجاج تجنبها

الوكيل الإخباري - تعد التغذية الجيدة ومراعاة سلامة الأغذية التي يتناولها حجاج بيت الله الحرام من أهم السبل التي تساعدهم على أداء الشعائر بحيوية ونشاط.

اضافة اعلان

وينطلق موسم الحج هذا العالم بعد قصر أداء الفريضة على 60 ألف حاج من داخل المملكة، من المواطنين السعوديين والمقيمين.



واشترطت حكومة المملكة العربية السعودية لمن يرغب في أداء الحج لموسم 1442 أن يكون عمره بين 18 إلى 65 عاماً، وخالياً من الأمراض المزمنة، وحاصلاً على اللقاح وفق الضوابط والآليات المتّبعة لفئات التحصين (محصّن بجرعتين، أو محصّن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يوماً، أو محصّن متعافٍ من الإصابة).



كما وضعت وزارتا الصحة والحج والعمرة السعوديتان مجموعة من الضوابط التي يجب اتباعها لتنظيم حج آمن خلال العام 2021، من بينها تجهيز 4 مراكز لاستقبال الحجاج قبل دخولهم مكة المكرمة، وهي النوارية والزايدي والشرائع والهدا.



وجهزت السلطات أكثر من 1700 حافلة لنقل ضيوف الرحمن، و33 رحلة نقل للحجاج خلال رحلة المشاعر، مع تعيين قائد صحي لكل 20 حاجًّا.



كما أنهت تهيئة 25 مسارا للحجيج في صحن الطواف، فضلا عن تهيئة ساحات المسجد الحرام، وأبواب دخول وخروج الحجاج لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية.

أطعمة يفضل تجنبها في الحج:

1- الاهتمام بتناول وجباتت خفيفة صحية مثل الزبادي والتمر سواء صباحا أو مساء.

2- تجنب الأطعمة المقلية والغنية بالزيوت سواء كانت من الوجبات الجاهزة، أو الوجبات التي تعد بالمنزل.

3- الامتناع عن تناول الوجبات الدسمة، مع تقليل كمية اللحوم التي يتناولها الحجاج، كونها تؤذي الكبد والكلى وخصوصا في الحر، وتسـبب تخمة وعسـراً فـي الهضـم وتقلـل مـن نشـاط الجسم.

4- من الضروري تقليـل الحجاج كمية الحلويات التي يتناولونها خلال أداء النسك، خاصة أنها غنية بالدهون والسكريات المضرة على أكثر من صعيد.

5- على الحجاج تجنّب الأطعمة التي تسبب غازات البطن، مثل المأكولات الغنية بالثوم والبصل والعدس والحمص واللوبيا والكرنب، وما إلى ذلك.

6- الامتناع عن تناول السلطات المخلوطة مع مواد غذائية مثل المايونيز أو البيض والدجاج والتونا، كونها أكثر عرضة للفساد دون أن يظهر ذلك جليا، ما يؤذي الحاج إذا تناولها.

7- الاهتمام بتناول الأطعمة والمشروبات التي تمد الجسم بالطاقة، مثل الموز الذي يحتوي على 3 سكريات طبيعية (سكروز وسكر الفواكه والجلوكوز) والألياف، مع الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية والمشروبات الدافئة.

8- من الضروري عدم تناول الحاج الوجبات الجاهزة من المطاعم ومن الباعة المتجولين، خصوصا الأطعمة المكشوفة والتي قد تكون عرضة للذباب الناقل للعديد من الأمراض.

9- تجنّب الحجاج تناول الأطعمة الغريبة ضروري، خوفا من حدوث مشاكل صحية كون تلك الأطعمة لم يسبق أن تناولتها واختبار الجسم لمكوناتها.

10- يجب على الحاج الحرص على قراءة البطاقة الغذائية والتأكد من تاريخ الصلاحية للمنتجات قبل شرائها أو تناولها، مع مراعاة عدم وجود أي انبعاج أو انتفاخ او صدأ أو تسرب في مكونات المعلبات، بحيث تكون محكمة الغلق.



المصدر - العين الإخبارية