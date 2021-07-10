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السبت، 10-07-2021 09:00 ص

أطعمة يحظر الأطباء تناولها على معدة فارغة

قهوة


الوكيل الإخباري - يحتاج الجسم في الصباح إلى العناصر الغذائية، لذلك يعتبر الإفطار أهم وجبة في اليوم.

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 ومع ذلك، لا يمكن تناول جميع الأطعمة في الصباح، ولكن فقط تلك التي ستساعد الجسم على تعويض نقص الطاقة للعمل بشكل فعال خلال اليوم.


في هذا الصدد، وضع الأطباء قائمة بالأطعمة التي لا يمكن تناولها على الإفطار.

 

بادئ ذي بدء، لا ينصح الخبراء بتناول الحمضيات، لأنها تحتوي على الكثير من الأحماض، والتي لا يمكن أن تسبب فقط حرقة المعدة، ولكن أيضًا الحساسية.


يبدأ الكثير من الناس يومهم بالقهوة، لكن هذا ليس جيدا. السبب الرئيسي لعدم استحسان القهوة في الصباح هو تلف الغشاء المخاطي. ينصح أولئك الذين اعتادوا على هذا المشروب في الصباح بتخفيفه بالحليب أو الكريمة لتقليل التأثير السلبي.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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