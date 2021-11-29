أطعمة يمكنك تناولها بعد انتهاء صلاحيتها

الوكيل الإخباري - يعد تاريخ انتهاء الصلاحية مؤشراً مهماً إلى مدى سلامة استهلاك الأطعمة في الكثير من الأحيان، لكن مع بعض العناصر، يمكن ألا يكون معياراً أساسياً، ولا بأس من استهلاك المنتج بعد التاريخ طالما تتم مراعاة الاحتياطات المناسبة لظروف التخزين.

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في ما يلي مجموعة من الأطعمة التي يمكن تناولها بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها:

البيض

يمكن أن تستمر صلاحية البيض الذي تم تخزينه بشكل صحيح في الثلاجة لمدة تراوح بين ثلاثة وخمسة أسابيع، ولا يعني ذلك أنه بعد مرور هذه الفترة لا يمكن تناول البيض المتبقي، وتعد أفضل لمعرفة صلاحيته هو كسر البيض والتحقق من لونه ورائحته.

الجبن والزبدة

تدوم الأجبان الصلبة كالجبن الرومي لفترة أطول من الجبن الطري؛ نظراً لعدم احتوائها على الكثير من الماء، ويمكن أن يبقى الجبن حتى 6 أسابيع في الثلاجة بعد فتحه، اعتماداً على نوعها، وبالنسبة للجبن البارميزان فهو يدوم من 3 إلى 6 أسابيع، ويدوم الجبن الشيدر لمدة من ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وفي جميع الأحوال، يجب التأكد من تخزين الجبن في وعاء محكم الغلق، أو في "الفريزر"، في حال عدم الاستخدام في وقت قريب.

أما الزبدة، فتبقى لفترة أطول في الثلاجة بعد فتحها، ويمكن استخدامها من شهر إلى شهرين بعد انتهاء تاريخ الصلاحية، أو من شهرين إلى ثلاثة إذا كانت العبوة غير مفتوحة.

وتعتبر أفضل طريقة لحفظ الزبدة هي الاحتفاظ بها في عبوتها الأصلية، أو لفها بورق ألمنيوم.

الحليب والزبادي

يمكن تناول الحليب بعد أسبوع من انتهاء الصلاحية، إذا تم تخزينه بشكل صحيح مع غلقه بإحكام، وإذا كانت رائحته جيدة، إما إذا كانت رائحته حامضة، فيمكن استخدامه في الطهي والخبز، وسيكون بديلاً جيداً للرائب.

وبالنسبة للزبادي، يمكن تناوله بعد أسبوع أو أسبوعين من تاريخ انتهاء صلاحيته، إذا كانت رائحته جيدة، حيث يتغير لون الزبادي الفاسد، ويصاب بالعفن.

زبدة الفول السوداني

تدوم صلاحية زبدة الفول السوداني لمدة 2-3 أشهر، ومن ستة إلى تسعة أشهر في الثلاجة، إلا أنها قد تستمر لفترة أطول إذا كانت طبيعية بنسبة 100%، وبعد انتهاء صلاحيتها، لن تتعفن، لكن ستتغير نكهتها.

الكاتشب والمايونيز

يمكن أن تدوم زجاجة الكاتشب المفتوحة لمدة تصل إلى عام في الثلاجة، ويمكن أن تدوم عبوة المستردة المفتوحة من 12 إلى 18 شهراً، ويمكن استخدامها طالما لم تصبح ذات لون متغير ورائحة كريهة.

بينما يمكن أن تدوم عبوة المايونيز المفتوحة لمدة من شهرين إلى ثلاثة في الثلاجة، بينما تدوم العبوة المفتوحة حوالي 8 ساعات فقط خارج الثلاجة.



المقرمشات

يدوم كيس الرقائق لمدة شهر بعد انتهاء تاريخ الصلاحية، وفي هذه الحالة لن يكون مضراً للأكل، لكن من المحتمل أن يفقد قرمشته، ويمكن أن يستمر البسكويت والمعجنات لمدة تصل إلى 3 أشهر بعد انتهاء صلاحيتها.



اللحوم والأسماك

لا يمكن ترك اللحوم الطازجة في الثلاجة لأكثر من 5 أيام بعد شرائها، ويجب تجميدها إذا لم يتم استخدامها، واعتماداً على نوع اللحم يمكن تحديد صلاحيته، حيث تدوم اللحوم المفرومة من ثلاثة إلى أربعة أشهر، ومن شهر إلى شهرين للنقانق، ومن تسعة لـ12 شهراً للدواجن.

وتدوم الأسماك الطازجة من يوم إلى يومين فقط في الثلاجة، ويمكن إطالة عمر المأكولات البحرية من خلال إبقائها في المجمد لمدة تراوح من ثلاثة إلى تسعة أشهر، ويمكن اختبار صلاحية الأسماك من خلال ملمسها ورائحتها، حيث ستصبح ذات ملمس لزج ورائحة كريهة عند إذابتها.



الكيك

يمكن أن تستمر عبوات خليط الكيك لفترة طويلة حتى بعد فتحها، ويمكن استخدامها حتى بعد 5 أشهر، إذا تم تخزينها بشكل صحيح في بيئة جافة وباردة.



العسل

لا يفسد العسل الصافي سواء تم تخزينه بشكل صحيح أم لا، وهو المنتج الوحيد الذي تتم فيه إضافة تواريخ انتهاء الصلاحية فقط حتى تتمكن الشركات من الاستمرار في بيع عبوات جديدة.

المصدر- زهرة الخليج