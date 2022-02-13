أطعمة يمكن أن تحدث ثورة في صحة أمعائك

الوكيل الإخباري - قد يكون من الصعب الإقبال على تناول الأطعمة مُرة المذاق بسبب طعمها اللاذع، لكن -مع ذلك- يجب إدراجها في نظامنا الغذائي نظراً لمحتواها الصحي العالي بجميع المواد الأساسية التي يحتاجها الجسم وبخاصة فوائدها المذهلة للأمعاء.

اضافة اعلان

أغذية تحارب الإمساك

وتضيف خبيرة التغذية: "يساعد دمج الأطعمة المرة في نظامك الغذائي في انتظام عمل الأمعاء وعلاج الإمساك، لأن هذه الأطعمة تساعد في استمرارية حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي".

ويمكنك دمج هذه الأطعمة الصحية المرّة في وصفاتك المفضلة لاكتساب أمعاء صحية.

- الكالي

يعد الكرنب المجعد "الكالى" من فصيلة الخضراوات مثل البروكلي والقرنبيط والكرنب، ورغم نكهته المرة فهو يعزز الهضم - إلى جانب أنه مصدر للألياف، ويساعدك على استمرار حركة الأمعاء.

تقول فيشر، إنه يحتوي على مضادات أكسدة، وفيتامينات A وK وكذلك الكالسيوم والبوتاسيوم والكبريت والذي يساعد على تنظيم صحة الكبد بشكل أفضل، إلى جانب البريبايوتكس التي تعزز صحة الأمعاء.



- الجرجير

يحتوي الجرجير على الكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وترجع نكهة الجرجير المرة بسبب احتوائه على مادة الغلوكوسينولات، المسؤولة عن الطعم المر لمجموعة من الخضراوات، كما أن هذه المادة وفرت للنباتات الحماية من الحشرات، لأنها تعمل كمبيد طبيعي للآفات"، وفقا لـ"فيشر".



- البروكلي

يعد البروكلي ذو المذاق اللاذع من أغنى مصادر الفيتامينات A وC وK. وتضيف فيشر: "يمكن أن يساعد الليمون أيضاً في امتصاص الحديد الموجود في البروكلي".



- الكاكاو

الكاكاو منتج أولي لتصنيع الشيكولاته، وهو مُر تماماً في شكله النقي غير المغشوش، وأكثر فائدة لصحتك، بالإضافة إلى احتوائه على المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك، ومواد تساعد جسمك في مكافحة الالتهاب.



- التوت البري

يجعل التوت البري عملية الهضم سهلة، ويمكن إضافته إلى السلطات أو المخللات أو حتى العصائر، وتقول فيشر: "قد يساعد عصير التوت البري في منع قرح المعدة من التطور، أو على الأقل علاج من يعانون من القرحة بالفعل".

زهرة الخليج