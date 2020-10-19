أطعمة يمكن أن تسبب الحساسية الغذائية .. احذرها

الوكيل الإخباري _ تعد حساسية الطعام من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، الا انهم يجهلون اعراضها او نوعية الاطعمة التي تسبب لهم الحساسية ، لذا عليك أن تكون متيقظا لأعراض مثل الطفح الجلدي غير المبرر، سيلان الأنف أو انسداده، العطس غير المنضبط، العيون الدامعة، اضطراب المعدة، التشنجات، التقيؤ والإسهال، لأن هذه الأعراض قد تكون نتيجة لحساسية الطعام.



تعرف على بعض الأطعمة التي قد تسبب الحساسية والتي يجب الامتناع عنها :

اضافة اعلان



البيض

تحدث حساسية البيض عادة عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، ونادرا عند الكبار، ولا يوجد علاج لهذه الحساسية.



الحليب

قد يتفاعل الجسم في بعض الأحيان بشكل غير طبيعي مع بروتينات الحليب، وهذه الحساسية شائعة جدا عند الأطفال الرضع، وغالبا ما يتخلصون منها عند الكبر.



الفول السوداني

في بعض الأحيان قد يعتبر جسمك بروتينات الفول السوداني ضارة، فيقوم جهازك المناعي بإفراز مواد كيميائية في مجرى الدم مما يسبب تفاعلات حساسية تتراوح أعراضها بين الخفيفة إلى الشديدة.



القمح

يوجد القمح في العديد من المنتجات التي تتناولها يوميا، ولكن إن كان لديك حساسية تجاهه، فاحذر من رد الفعل الشديد الذي قد يكون قاتلاً في بعض الأحيان.

المصدر : الامارات نيوز

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



