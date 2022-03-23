الوكيل الإخباري - حين الوصول إلى سن الثلاثين يتعين عليك البدء بالاهتمام جيداً بصحتك؛ لتجنّب علامات الشيخوخة المبكرة سواء من الخارج أو من الداخل. إليك أطعمة ينصح بتناولها في سن الثلاثين:





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أغذية للحفاظ على بشرة جميلة

- غنية بفيتامين سي C الضروري لإنتاج الكولاجين، يساهم كل من الكشمش الأسود والفلفل والكيوي في الحفاظ على بشرة نضرة وثابتة.

- تعتمد نضارة البشرة أيضاً على ترطيبها. يوفر الأفوكادو فيتامين إي E المضادّ للأكسدة والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (بما في ذلك حمض الأوليك الذي يرجع اسمه إلى زيت الزيتون) التي تساعد في الحفاظ على الترطيب.

- البطاطا الحلوة والجزر والهندباء والخس هي الأطعمة التي تحتوي على معظم بيتا كاروتين. إذا علمنا أن هذا المضادّ للأكسدة يحمي البشرة من أشعة الشمس، فإننا لا نعرف أنه مقدمة لفيتامين أ A (ويسمى أيضاً بروفيتامين أ) الذي يؤدي نقصه إلى جفاف الجلد.

- شرب الماء أيضاً هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لبشرتك. وفقاً لدراسة أجريت عام 2007، فإن شرب نصف لتر من الماء يحفز الدورة الدموية الدقيقة للجلد، والتي تتباطأ مع تقدم العمر.

أطعمة ممتازة للحفاظ على وزن صحي

- كلما زاد محتوى طعامك من الألياف والبروتينات، زاد إشباع الطعام، وبالتالي منعك من تناول وجبات خفيفة خلال اليوم، أو حتى تناول المزيد في الوجبة التالية.

- الحمص، العدس، البطاطس (يفضل على البخار)، الجبن القريش، الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة هي أطعمة يسهل تناولها أو طهيها، مما يقلل الجوع ويزيد الشبع.

- أشارت دراسة إسبانية نُشرت في ديسمبر الماضي إلى أن الخبز مع الحبوب (القمح والشوفان والحنطة) والفواكه المجففة (التين والمشمش والزبيب والخوخ) المخصب بالألياف والبروتين يزيد من الشعور بالشبع، ويقلل من الشهية. الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتيك، مثل الهندباء الهندية أو الإسكارول، على سبيل المثال، عن طريق تعديل الفلورا المعوية، لها هذه الخاصية أيضاً.

أطعمة تحمي من ارتفاع الكوليسترول

- وفقاً للعديد من الدراسات السكانية، أظهر الاستهلاك المنتظم (حوالي 30 جراماً يومياً) من دقيق الشوفان والمكسرات وبروتين الصويا (التوفو) انخفاضاً في فرط كوليسترول الدم. يمكن لهذه الأطعمة أن تمنع امتصاص بعض الكوليسترول الغذائي وتعزز التخلص منه.



أطعمة لتنظيم مستوى السكر في الدم

بفضل تناول الألياف، يرتفع مستوى السكر في الدم بسرعة أقل بعد الوجبة. يفضل الخبز من نوع Wasa، وفطائر نخالة القمح، والمعكرونة والبقول المتكاملة.

سيدتي