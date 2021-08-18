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أطقم الأسنان .. تقلل من خطر الاصابة بالخرف لدى كبار السن

الأربعاء، 18-08-2021 04:51 م

أطقم الأسنان .. تقلل من خطر الاصابة بالخرف لدى كبار السن

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الوكيل الاخباري-كشف باحثون عن الأضرار المحتملة لفقدان الأسنان عند كبار السن، مؤكدين أن ذلك يزيد من خطر إصابتهم بالخرف.اضافة اعلان



ووفق الباحثين الذين أشرفوا على الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة جمعية الأطباء الأميركيين، فإن كبار السن الذين يستخدمون أطقم الأسنان، لا يواجهون خطر الإصابة بالخرف مقارنة بمن يفقدون أسنانهم ولا يقومون باستبدالها، مما يؤكد ضرورة زراعة الأسنان لدى المسنين لتجنب التدهور المعرفي لديهم.

وتعليقا على الدراسة، قالت أستاذة الصحة في جامعة نيويورك الأميركية، باي وو، والتي شاركت في البحث: "النتائج التي توصلنا إليها تؤكد أهمية الحفاظ على صحة الفم، ودورها في المساعدة في الحفاظ على الوظيفة الإدراكية مع التقدم في السن".

وأضافت: "من المهم التعمق في فهم العلاقة بين سوء صحة الفم والتدهور المعرفي".


وبحسب الباحثة، فإن فقدان الأسنان يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في المضغ، مما قد يسهم في نقص التغذية أو يحفز تغيرات كيميائية دماغية ضارة.

 

سكاي نيوز

 




 

 


 

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