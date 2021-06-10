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الخميس، 10-06-2021 12:39 م

أظافرك قد تحمل علامات خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول لديك!

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الوكيل الاخباري - يعد ارتفاع الكوليسترول حالة معقدة، وبالتالي فإن اكتشاف العلامات التي تشير إلى أنك في خطر يمكن أن يكون أمرا معقدا أيضا.

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ويحافظ الكوليسترول على عمل الخلايا والأعضاء بشكل صحيح.

 

كما أنه يلعب دورا رئيسيا في إنتاج الهرمونات والفيتامينات والسوائل الهضمية.

 

ومع ذلك، بالنسبة للشخص الذي يعاني من الكثير من الكوليسترول، قد يترتب على ذلك عواقب صحية خطيرة.


ووفقا لمستشفيات Medicover، يمكن أن تشير البقع السوداء أو ذات اللون البني المحمر على أظافرك إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

 

وأوضحت أن سبب هذه الحالة هو الأوعية الدموية الصغيرة التالفة الموجودة تحت الظفر.


وتتميز البقع السوداء أو ذات اللون البني المحمر بالخصائص المميزة التالية:


- عدم تغير المظهر عند الضغط على الظفر.


- تظهر في مكان واحد أو أكثر تحت الظفر.


وكما توضح Medicover، فإن تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية للأظافر يمكن أن يسبب هذا الضرر.


وكشفت الأكاديمية الأمريكية لجمعية الأمراض الجلدية (AAD)، أن النزيف الشظوي يعد علامة تحذيرية على تعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب.

 

وهو عبارة عن خطوط غالبا ما تبدو وكأنها شظية عالقة تحت الظفر.


ويمكن أن يؤدي تلف الأوعية الدموية على طول قاعدة الظفر، إلى حدوث نزيف تحت الظفر.


ويمكن أن يتسبب تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية للأظافر في حدوث هذا الضرر.


وتضيف AAD: "عندما تكون علامة على مرض القلب، يميل الناس إلى اكتشاف أعراض، مثل ارتفاع درجة الحرارة وضعف ضربات القلب أو عدم انتظامها".


ويحدث مرض الشريان المحيطي (PAD) عندما تمنع تراكمات الكوليسترول الدم من الوصول إلى الكليتين والمعدة والأطراف، مع وجود علامة في أظافرك بما في ذلك أظافر القدم السميكة.


ويجب أن تكون الأظافر الصحية ناعمة وذات لون متناسق.


وإذا حدثت تغيرات في أظافرك، فهذا مجرد عرض واحد محتمل ويجب تقييمه بشكل صحيح قبل إجراء التشخيص النهائي.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 


 




 

 


 

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