أعراض الإصابة بجرثومة المعدة

الوكيل الإخباري - لا تظهر على معظم الأشخاص أي أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة أو بكتيريا الملوية البوابية، وبالرغم من عدم معرفة سبب ذلك، إلا أنّه يُعتقد أنّ بعض الأفراد يُولدون بمناعة قادرة على مقاومة تأثير هذه البكتيريا السلبيّ .

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وفي حال ظهور الأعراض قد تشمل ما يأتي:

ألم في المعده :

تسبب الإصابه بهذه الجرثومه آلامًا، والتهابًا في المعدة وما يسببه من أعراض كعسر الهضم وآلام في أعلى البطن، وشعورًا بالحرقة، وقد تسبب أحيانًا قروحًا مؤلمة في الجهاز الهضمي العلوي، ويعود السبب في ذلك كله إلى أن هذه الجرثومه تدمر أنسجة المعدة والجزء الأول من الأمعاء الدقيقة المعروف بالاثني عشري، ويمكن وصف الألم بمزيد من التفصيل كما يأتي:



- تحدث هذه الآلام بعد الأكل بساعتين أو ثلاث ساعات.

- يكون الألم في العادة بسيطًا ويستمر لعدة أيام أو أسابيع، ثم تختفي وتعاود الظهور في وقت آخر.

- يمكن أن يشعر المصاب بالألم في منتصف الليل عندما تكون المعدة فارغة.

- يهدأ الألم عادة عند أخذ المريض لبعض الأدوية التي تخفف نسبة الحمض في المعدة مثل مضادات الحموضة.



القيء والغثيان

تسبب جرثومة المعدة تهيجًا في المعدة مما يؤدي إلى الغثيان، وهو اضطراب وعدم ارتياح في المعدة غالبًا ما يسبق التقيؤ، والتقيؤ هو حركة قوية إرادية أو لا إرادية لتفريغ محتويات المعدة من الفم، وقد يصحب التقيؤ الدم أو قد تظهر حبوب صغيرة تشبه حبوب القهوة المطحونة.

أعراض أخرى

من الأعراض التي تسببها أيضًا جرثومة المعدة:

1- التجشؤ المفرط.

2- الانتفاخ.

3- حرقة المعدة.

4- الحمى.

5- فقدان الشهية.

6- فقدان الوزن المفاجئ.

7- عدم الشعور بالجوع.

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