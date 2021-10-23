أعراض التهاب الأذن الوسطى

الوكيل الإخباري - تتشابه الأعراض الأولية التي تظهر عند الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى مع الأعراض المصاحبة لنزلة البرد، وفي معظم حالات الالتهاب الحاد تظهر هذه الأعراض بسرعةٍ وتتلاشى خلال بضعة أيام، ولكن في حال انتشار العدوى داخل الأذن وزيادة الضغط على طبلة الأذن فإنّ ذلك قد يتسبّب بظهور أعراضٍ أخرى.

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العلامات والأعراض :

1 - ارتفاع درجة حرارة الجسم.

2 - ضعف السمع الطفيف.

3 - خروج مادة من الأذن وحدوث ثقب في طبلة الأذن ناجم عن تجمّع السوائل فيها، ويترتب على ذلك الشعور بالألم ولكنّه يزول ويترمم الثقب من تلقاء نفسه في غضون بضعة أسابيع.

4 - الشعور بألم في الأذن سواء ألم خفيف متواصل أم حاد ومفاجئ.

5 - الشعور بأن الأذن أصبحت ممتلئة.

6 - فقدان طاقة الجسم فيبدو الشخص مريضاً.

7 - ألم الحلق.

8 - التقيؤ والإسهال.

9- التهيّج.

10- اختلال توازن الجسم، ونادراً ما يحدث ذلك.





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