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السبت، 25-09-2021 03:20 م

أعراض السكر المرتفع

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الوكيل الإخباري - يعد ارتفاع نسبة السكر في الدم مصدر قلق كبير للكثير من المرضى، ويمكن أن يؤثر على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 والنوع 2.
ويمكن أن يتسبب السكر المرتفع المتكرر أو المستمر، في تلف الأعصاب والأوعية الدموية والأعضاء، لذا من المهم علاج أعراض السكر المرتفع على الفور لمنع حدوث مضاعفات.

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أسباب السكر المرتفع:

1-نسيان الحصول على جرعة الأنسولين أو دواء خفض الجلوكوز عن طريق الفم.
2-تناول جرامات كثيرة من الكربوهيدرات مقابل كمية الأنسولين التي يتم تناولها، أو تناول الكثير من الكربوهيدرات بشكل عام.

 

أعراض السكر المرتفع:

 

1 -العطش.
2 -الصداع.
3 -صعوبة التركيز.
4 -رؤية مشوشة.
5 -كثرة التبول.
6 -الشعور بالضعف والتعب.
7 -فقدان الوزن.
8 -آلام في البطن.

 

وقد يؤدي استمرار السكر المرتفع إلى ظهور أعراض أخرى، مثل:

 

1 -التهابات المنطقة الحساسة والجلد.
2 -الجروح والقروح بطيئة الشفاء.
3 -تلف الأعصاب مما يسبب برودة مؤلمة أو أقداماً غير حساسة.
4 - تساقط الشعر في الأطراف السفلية.
5 -عدم القدرة على ممارسة العلاقة الزوجية.
6 -مشاكل في المعدة والأمعاء مثل الإمساك المزمن أو الإسهال.
7 -تلف العينين أو الأوعية الدموية أو الكلى.

 

المصدر - سيدتي 

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