الوكيل الإخباري - يعد ارتفاع نسبة السكر في الدم مصدر قلق كبير للكثير من المرضى، ويمكن أن يؤثر على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 والنوع 2.

ويمكن أن يتسبب السكر المرتفع المتكرر أو المستمر، في تلف الأعصاب والأوعية الدموية والأعضاء، لذا من المهم علاج أعراض السكر المرتفع على الفور لمنع حدوث مضاعفات.

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أسباب السكر المرتفع:

1-نسيان الحصول على جرعة الأنسولين أو دواء خفض الجلوكوز عن طريق الفم.

2-تناول جرامات كثيرة من الكربوهيدرات مقابل كمية الأنسولين التي يتم تناولها، أو تناول الكثير من الكربوهيدرات بشكل عام.

أعراض السكر المرتفع:

1 -العطش.

2 -الصداع.

3 -صعوبة التركيز.

4 -رؤية مشوشة.

5 -كثرة التبول.

6 -الشعور بالضعف والتعب.

7 -فقدان الوزن.

8 -آلام في البطن.

وقد يؤدي استمرار السكر المرتفع إلى ظهور أعراض أخرى، مثل:

1 -التهابات المنطقة الحساسة والجلد.

2 -الجروح والقروح بطيئة الشفاء.

3 -تلف الأعصاب مما يسبب برودة مؤلمة أو أقداماً غير حساسة.

4 - تساقط الشعر في الأطراف السفلية.

5 -عدم القدرة على ممارسة العلاقة الزوجية.

6 -مشاكل في المعدة والأمعاء مثل الإمساك المزمن أو الإسهال.

7 -تلف العينين أو الأوعية الدموية أو الكلى.

المصدر - سيدتي

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