الخميس 02-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

جلسات حوارية في معان عن تمكين المرأة

استشهاد فتى برصاص الاحتلال غرب رام الله

الملك يؤكد متانة العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي

تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النوايسة والشوابكة

كيف هدأت ظاهرة الجريمة!؟

عويس يوعز بمتابعة مصابين اثر حادث سير باص مدرسة خاصة

الجيش : مقتل مهرب والقبض على آخر على الحدود الشرقية

أردني يتبرع بـ 30 ألف دينار ربحها من اليانصيب

الامن يحقق بملابسات وفاة مواطن في الزرقاء

الخميس، 02-06-2022 03:15 م

أعراض الصداع التوتري

tbl_articles_article_19786_445a10dfd3b-6b94-44f9-906b-4c31c14cdca0


الوكيل الإخباري - يعد الصداع التوتري أكثر أنواع الصداع شيوعا، وهو عبارة عن ألم ضاغط على كلا جانبي الرأس.

اضافة اعلان

وقالت الجمعية الألمانية لطب الأعصاب إن الأسباب المحتملة للصداع التوتري تتمثل في وجود نقاط تحفيز حساسة للألم في عضلات الرأس والرقبة والكتف والحساسية تجاه الضوء والضجيج وتغير في الدم والسوائل العصبية واضطراب تدفق الدم الوريدي الناجم عن التوتر النفسي والعدوى المصحوبة بحمى والإجهاد العضلي.

 

وفي حالة المتاعب المزمنة، ربما يرجع السبب إلى عوامل وراثية:

 

ويعتمد التشخيص على تسجيل التاريخ الطبي من قبل الطبيب والتحقق من معايير التشخيص الخاصة (المدة، والأعراض، واستبعاد الأمراض الأخرى) والفحص العصبي وقياس ضغط الدم وربما تحليل الدم أو السائل النخاعي.

ويتم علاج الصداع التوتري بواسطة مسكنات الألم، التي لا تستلزم وصفة طبية لفترة قصيرة من الوقت وفرك زيت النعناع المخفف على الصدغ والرقبة والعلاجات المنزلية للأعراض الخفيفة (مثل مستحضرات شاي الصفصاف)، بالإضافة إلى ممارسة رياضات قوة التحمل مثل الركض أو تدريب عضلات الكتف والرقبة وتقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل.


وفي حالة الصداع التوتري المزمن يمكن اللجوء إلى العلاج الدوائي مثل مضادات الاكتئاب وأدوية الصرع والأدوية الباسطة للعضلات، بالإضافة إلى العلاج النفسي. 

 

أعراض الصداع التوتري
يمكن أن تشمل أعراض الصداع التوتري كل مما يأتي:

 

-ألم الرأس.
-الضغط حول الجبين.
-مشكلة في النوم.
-الشعور بالتعب الشديد.

-مشكلة في التركيز.
-حساسية خفيفة للضوء أو الضوضاء.
-آلام العضلات.

 

 

العين الإخبارية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_18155_32fcc8052d-3703-41cb-b13a-0628975a8bf7

تعرف على فوائد الدراق الصحية والجمالية

علاج-ضربة-الشمس

علاج ضربة الشمس عند الكبار

20220403132305083

بهذه الطرق ستحصلين على أظافر قوية وصحية

115813933_285728946034120_5436515431538237525_n

أسباب الشعور بالغثيان أثناء ممارسة الرياضة

watermelon

البطيخ الأصفر والفرق بينه وبين الأحمر

41191-اضرار-الصن-بلوك-منتهى-الصلاحية

مضاعفات خطيرة لاستخدام كريم الوقاية من الشمس منتهي الصلاحية

أخبار متعلقة
2020_9_4_20_13_27_434

ارتعاش العضلات يمكن أن يكون مؤشراً على الإصابة بالسرطان

b933bfa7-4682-4d0c-a5c0-8cca999d6b67

كيف يمكن التخلص من الصداع من دون أدوية؟