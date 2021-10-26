أعراض الفشل الكلوي الحاد والمزمن

الوكيل الإخباري - الفشل الكلويّ، أو ما يُسمّى بالمرحلة النهائيّة للمرض الكلويّ، هو مرضٌ ينتج عن توقّف أو ضعف شديد لإحدى الكليتين أو كلتيهما عن العمل، حيث تفقدان القدرة على القيام بعملهما بشكل فعّال، فينتج عن ذلك عدم قدرة الجسم على التخلّص من الفضلات والسّوائل الزّائدة عن الحاجة، ممّا يؤدّي إلى اختلال كبير في كيميائية الدّم، وينتج عن ذلك عدد كبير من الأعراض. الفشل الكلويّ نوعان: الفشل الكلويّ الحاد، والفشل الكلويّ المُزمن.

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أعراض الفشل الكلويّ الحاد



1 - فقدان الشّهية والشّعور بالقيء، والغثيان، والدّوخة.

2 - قلّة في إفراز البول، وقد تصل إلى الامتناع عن إفراز البول؛ لأنّ الدّم الواصل إلى الكليتيّن قليلٌ جداً أو مُنعدم.

3 - شحوب في لونِ المريض نتيجة فقر الدّم، وتوّرم وضعفٌ عام في جسم المريض.

4 - تورّم الساقيّن نتيجةً لتراكم السّوائل في الجسم بسبب قلّة إفرازها.

5 - من الممكن أن يدخل المريض في غيبوبةٍ تُعرف بالغيبوبةِ الكلويّة، وتكون هذه الغيبوبة نتيجةً لتراكم اليوريا في الجسم.

6- آلامٌ في البطن.

7- الشّعور بجفافِ الحلق والعطش بسبب نقص السّوائل في الجسم.



أعراض الفشل الكلويّ المزمن



1- ارتفاع ضغط الدم؛ لأن الكِلية مسؤولة بشكل رئيس عن تنظيم الضّغط، ارتفاع نسبة الصّوديوم في الدّم وقلّة إخراج الزّائد منه يؤدّي إلى ارتفاع الضّغط.

2- الإرهاق والتّعب العام للمريض، وشعوره بالاكتئاب والتوتّر النفسيّ.

3- شعور المريض بالغثيان والقيء بسبب قلّة الأكل وانسداد الشهيّة.

4- هبوط واحتقان وفشل عضلة القلب.

5- تورّم الرّئتين، وتراكم السّوائل فيها، ممّا يؤدّي إلى صعوبة التنفّس.

6- التهاب عضلة القلب والغشاء الذي يحتويه.

7- شعور المريض بالحكّة الشديدة بسبب تراكُم اليوريا تحت الجلد.

8- يُعاني المريض من فقرٍ في الدم؛ لاحتواء الدم في الجسم على كميّة كبيرة من الأملاح، وقلّة الطّعام الذي يتناوله المريض.



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