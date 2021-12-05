الوكيل الإخباري - يمكن أن يتسبب اضطراب القلق العام (GAD) في تغيير سلوكك وطريقة تفكيرك وشعورك تجاه الأشياء، مما يؤدي إلى ظهور العديد من الأعراض الجسدية والنفسية، التي قد تختلف من شخص لآخر. وقد تتسبب أعراض القلق في انسحابك من التواصل الاجتماعي (رؤية عائلتك وأصدقائك)؛ لتجنّب مشاعر القلق والرهبة، وقد تجد أيضاً أن الذهاب إلى العمل صعب ومرهق، وقد تأخذ إجازة مرضية، ويمكن أن تجعلك هذه الإجراءات تقلق أكثر بشأن نفسك وتزيد من عدم احترامك لذاتك.

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أعراض القلق الجسدية والنفسية، بحسب ما ذكر موقع National Health Service :

-الأرق.

-شعور بالرهبة.

-الشعور باستمرار بأنك "على حافة الهاوية".

-صعوبة في التركيز.

-التهيج.

أعراض القلق الجسدية





-الدوخة.

-التعب.

-ضربات قلب قوية وسريعة أو غير منتظمة (خفقان).

-آلام العضلات والتوتر.

-الارتجاف.

-جفاف الفم.

-التعرّق المفرط.

-ضيق في التنفس.

-ألم المعدة.

-الشعور بالمرض.

-صداع الرأس.

-الشعور بوخز دبابيس وإبر في الجسم.

-صعوبة في النوم أو الاستمرار في النوم (الأرق).

المصدر- سيدتي