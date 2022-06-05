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الأحد، 05-06-2022 02:02 م

أعراض القولون العصبي عند الأطفال

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الوكيل الإخباري - تصيب متلازمة القولون العصبي الأشخاص من جميع الأعمار، بمن فيهم الأطفال، حيث يعانون من أعراض شبيهة بالكبار، فما هي أسبابه وأعراضه؟.

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متلازمة القولون العصبي (IBS) هي اضطراب طويل الأمد (مزمن) يؤثر على الأمعاء الغليظة أو القولون، ويسبب أعراضًا مؤلمة في البطن والأمعاء أو الإسهال أو الإمساك أو الانتفاخ أو الغازات أو مزيج مما سبق.

 

أعراض القولون العصبي عند الأطفال

 

لا تختلف كثيرا أعراض القولون العصبي عند الأطفال عن الكبار، ووفقا لموقع hopkinsmedicine تشمل:
- إسهال
- إمساك
- الإسهال بالتناوب مع الإمساك
- انتفاخ وغازات
- مخاط في البراز
- التقيؤ
- اضطراب في المعدة (غثيان)
- حرقة من المعدة
- آلام البطن
- الشعور بالدوار
- فقدان الشهية
- فقدان الوزن عند البعض
- شعور بعدم اكتمال التفريغ بعد حركة الأمعاء

 

ما الذي يسبب القولون العصبي لدى الطفل؟

 

وقد يشعر الأطفال بأعراض القولون العصبي بسبب:

- مشاكل في كيفية تحرك الطعام من خلال الجهاز الهضمي
- حساسية شديدة من داخل أمعائهم للتمدد والحركة
- ضغط عصبي
- الكثير من البكتيريا تنمو في أمعائهم

 

أيضا المراهقون أكثر عرضة للخطر من الأطفال الأصغر سنًا، ويؤثر القولون العصبي على الأولاد والبنات على حد سواء.

المحفزات التي تسبب أعراض طفلك وتشمل ما يلي:

- الوجبات الكبيرة
- الأطعمة الدسمة (عالية الدهون)
- الشوكولاتة
- بعض منتجات الألبان مثل الآيس كريم أو الجبن
- مشروبات تحوي مادة الكافيين
- المشروبات السكرية
- المحليات الصناعية
- الأطعمة الحارة

 

العين الإخبارية 

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