الأحد 21-08-2022
الوكيل الاخباري

الأردن يعزي تركيا بضحايا حادثي السير

وزير الأشغال: الهدف من مشروع الحديقة البيئية إنشاء منطقة صحية وترفيهية مستدامة

دار الكرك للتراث تواصل أمسياتها الثقافية

انطلاق فعاليات معسكري شباب يرقا والطوال الجنوبي بالبلقاء

الامن يكشف تفاصيل العثور على قنابل قديمة في اربد

العثور على طفلة حديثة الولادة بجانب مركبة في عمان

ورشة في جرش حول توعية النساء والشباب في المشاركة بالأحزاب السياسية

ورشة حول الجرائم الإلكترونية بشباب عجلون

الأشغال : بدء إعادة تأهيل أول جزء من طريق بغداد

وفاة مواطن بصعقة كهربائية بإربد

السبت، 20-08-2022 05:06 م

أعراض المغص الكلوي

المغص-الكلوي


الوكيل الإخباري - المغص الكلوي ناتج عن تكوين الحصوات داخل المسالك البولية مما يصيبها بالإنسداد وبالتالي يحدث الألم، إليكم أعراض وأسباب المغص الكلوي.

اضافة اعلان


المغص الكلوي من المشكلات الصحية التي تتسبب في الألم والإزعاج للشخص المصاب بها مما يؤثر على حياته اليومية.

 

ومن المهم أن يتم العلاج بشكل سريع حتى لا يستمر هذا الألم، في التقرير التالي إليكم أعراض المغص الكلوي .

 

- ألم شديد في أسفل البطن.
- ألم في المنطقة بين الأضلاع والوركين.
- انتشار الألم في الظهر والفخذين.
- الشعور بالغثيان والقيء.
- الشعور بالألم عند التبول.
- وجود دم في البول.
- وجود رائحة كريهة للبول.
- الشعور بحاجة دائمة للتبول.
- التبول أكثر أو أقل من المعتاد.
- وجود بلورات في البول.
-ارتفاع درجة حرارة الجسم أو الإصابة بالحمى.
-الشعور بالقشعريرة.

 

العين الإخبارية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 