الوكيل الإخباري - المغص الكلوي ناتج عن تكوين الحصوات داخل المسالك البولية مما يصيبها بالإنسداد وبالتالي يحدث الألم، إليكم أعراض وأسباب المغص الكلوي.

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المغص الكلوي من المشكلات الصحية التي تتسبب في الألم والإزعاج للشخص المصاب بها مما يؤثر على حياته اليومية.

ومن المهم أن يتم العلاج بشكل سريع حتى لا يستمر هذا الألم، في التقرير التالي إليكم أعراض المغص الكلوي .

- ألم شديد في أسفل البطن.

- ألم في المنطقة بين الأضلاع والوركين.

- انتشار الألم في الظهر والفخذين.

- الشعور بالغثيان والقيء.

- الشعور بالألم عند التبول.

- وجود دم في البول.

- وجود رائحة كريهة للبول.

- الشعور بحاجة دائمة للتبول.

- التبول أكثر أو أقل من المعتاد.

- وجود بلورات في البول.

-ارتفاع درجة حرارة الجسم أو الإصابة بالحمى.

-الشعور بالقشعريرة.

العين الإخبارية

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