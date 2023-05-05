الجمعة 05-05-2023
الوكيل الاخباري

أعراض النوبات القلبة عند السيدات- هل تختلف عن الرجال؟

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الجمعة، 05-05-2023 03:25 م

أعراض النوبات القلبة عند السيدات- هل تختلف عن الرجال؟

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الوكيل الإخباري- تتعرض النساء إلى جميع أعراض النوبات القلبية التي يعاني منها الرجال، ومع ذلك فإن الأعراض لدى النساء تميل إلى أن تكون أكثر دقة، فعلى سبيل المثال، في حين أن ألم الصدر هو العرض الكلاسيكي المرتبط بانخفاض تدفق الدم إلى القلب، فإن العديد من النساء المصابات بنوبة قلبية لا يعانين من ألم في الصدر، وتعاني أخريات من إحساس حارق يمكن بسهولة الخلط بينه وبين حرقة المعدة.


يوضح "الكونسلتو" في السطور التالية، أعراض النوبة القلبية لدى النساء، وفقًا لما ذكره موقع "Cleveland clinic".

أعراض النوبات القلبية عند النساء
قد يختلف سلوك النوبات القلبية عند النساء عن الرجال، وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تختلف بها أعراض النوبة القلبية بين الجنسين:

- ألم الصدر

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توصف الذبحة الصدرية عادةً بألم في الصدر يشبه الضغط، قد ينتشر إلى الفك أو الكتف، وعادة ما يكون هذا دقيقًا عند الرجال.

لكن العديد من النساء المصابات بالذبحة الصدرية لا يعانين من أي إزعاج في الصدر على الإطلاق، وبدلًا من ذلك، أبلغوا عن إحساس حارق وألم عند اللمس، وقد يكون موجودًا في الظهر أو الكتفين أو الذراعين أو الرقبة أو الجزء العلوي من البطن أو الفك.


- قيء أو ضعف بدون ألم في الصدر
تعاني النساء المصابات بنوبات قلبية من الغثيان والقيء وعسر الهضم وضيق التنفس، أو التعب المفاجئ والشديد، ولكن بدون ألم في الصدر.

لذلك، ينسب الأطباء أعراض النوبة القلبية لدى النساء إلى شيء آخر غير القلب، مثل آلام العضلات والعظام أو عدم الراحة في الجهاز الهضمي أو الإجهاد.

النوبات القلبية الصامتة عند النساء


يمكن للمرأة أن تصاب بنوبة قلبية ولا تعرف ذلك، ويُعرف هذا باسم النوبة القلبية الصامتة أو احتشاء عضلة القلب الصامت، ويطلق عليه اسم صامت لأن الأعراض يمكن أن تكون قصيرة جدًا وخفيفة بحيث يصعب ملاحظتها أو ببساطة تنسب لمشكلة صحية أقل خطورة كحرقة المعدة.

وتشير الدراسات إلى أن النساء يملن إلى الشكوى من أعراض القلب أقل من الرجال، لذلك قد يفشلن في تنبيه مقدمي الرعاية الصحية إلى الأعراض التي لا ينبغي تجاهلها، والتي تستدعي التدخل السريع للعلاج.

متى يجب على النساء طلب المساعدة الطبية لعلامات النوبة القلبية المحتملة؟


هناك بعض العلامات التي لا يجب أن تتجاهلها النساء، ويجب التوجه بشكل سريع للفحص عند ملاحظتها وذلك للوقاية من احتمالية التعرض للمضاعفات الخطيرة، ومن أبرزها ما يلي:

- ضيق في التنفس غير مبرر يستمر لأكثر من خمس إلى 10 دقائق.

- غثيان شديد مفاجئ أو قيء أو عسر هضم.

- التعرق المفاجئ بدون سبب.

- التعب الشديد أو الضعف المفاجئ غير المبرر.

- فقدان الوعي أو الإغماء.

- شعور مفاجئ غير مفسر بالخوف.

 

كونستلو الطبي

 




 

 


 

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