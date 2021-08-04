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الأربعاء، 04-08-2021 03:33 م

أعراض انخفاض ضغط الدم الخطير

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الوكيل الاخباري - يمكن أن يعني انخفاض ضغط الدم ظهور أعراض قد تتطلب عناية طبية وعلاجًا.

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من المعروف جيدًا ما هي المشاكل الصحية الخطيرة بسبب ارتفاع ضغط الدم - أحد عوامل النوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى الإنسان. لكن انخفاض ضغط الدم المفرط - يمكن أن يشكل خطورة على صحة الإنسان أيضا. لا يتسبب الضغط المنخفض دائمًا في ظهور أعراض واضحة: إذا لم يكن حرجًا، يتكيف الجسم معه. يعتبر انخفاض ضغط الدم "الطبيعي" أقل من 90 إلى 60.


لكن مؤسسة القلب البريطانية تحدد بعض الحالات على أنها علامات على انخفاض خطير في ضغط الدم:
- دوار.
- شحوب.
- الإغماء.
- عدم وضوح الرؤية.
- ضعف العضلات والجسم.
- ضعف التركيز وعدم القدرة على التركيز والارتباك.
- الشعور بتوعك مصحوب بدوار وغثيان.


* تشمل الأمراض التي يمكن أن تسبب انخفاض ضغط الدم أمراض الغدد الصماء والعصبية.
* بعض أمراض القلب، مثل قصور القلب وعدم انتظام ضربات القلب، يمكن أن تسبب أيضًا انخفاض ضغط الدم.
* الحالات التي تهدد الحياة والتي تتطلب رعاية طبية فورية - احتشاء عضلة القلب، الانسداد الرئوي، السكتة الدماغية. في هذه الحالة، مع انخفاض الضغط، يحدث شحوب، عرق بارد غزير، ألم في الجسم.
* قد ينخفض الضغط بعد تناول وجبة مع زيادة تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي، وهو أمر شائع لدى الأشخاص المصابين بمرض باركنسون.
* يساهم فقدان الدم والجفاف أيضًا في انخفاض ضغط الدم.
* البداية المفاجئة لانخفاض ضغط الدم قد تشير إلى نقص السكر في الدم المرتبط بعواقب مرض السكري.
* الحالات الخطيرة للغاية التي تؤثر على خفض ضغط الدم - الصدمة الإنتانية والصدمة التأقية.

 

سبوتنيك

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