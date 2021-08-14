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السبت، 14-08-2021 03:17 م

أعراض انسحاب أدوية الاكتئاب والتخلص من مضادات الاكتئاب بأمان

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الوكيل الإخباري - من المحتمل ظهور أعراض الانسحاب من تناول مضادات الاكتئاب إذا توقفت عن تناولها فجأةً، خصوصًا إذا تناولتها لمدة أكثر من ستة أسابيع، وتُسمى أعراض الانسحاب من تناول مضادات الاكتئاب في بعض الأحيان بمتلازمة الإقلاع عن تناول مضادات الاكتئاب.

* أعراض الانسحاب من تناول مضادات الاكتئاب

الإقلاع عن تناول أحد مضادات الاكتئاب فجأةً قد يسبب أعراضًا خلال يوم أو يومين، مثل:
1- القلق.
2- أرق أو كوابيس.
3- الصداع.
4- الدوار.
5- التعب.
6 - أعراض مشابهة للإنفلونزا، تتضمن ألمًا في العظام ورعشة.
7 - الغثيان.
8 - عودة أعراض الاكتئاب.
9 - من المرجح أن تُسبب مضادات اكتئاب معينة زيادة في الوزن أكثر من غيرها؛ فإذا كانت لديك أي مخاوف بشأن أعراض الانسحاب من تناول مضادات الاكتئاب، فاستشر الطبيب.

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* هل مضادات الاكتئاب تسبب الإدمان؟
وجود أعراض الانسحاب من تناول مضادات الاكتئاب، لا يعني إدمانها، حيث يسبب الإدمان ضررًا بالمخ وتغيرات كيميائية على المدى الطويل، ويتسم بالرغبات الملحَّة وعدم القدرة على التحكم في استخدامك لمادة من المواد والعواقب السلبية جرّاء سوء استخدام تلك المادة، ومضادات الاكتئاب لا تسبب تلك المشاكل.

 

* كيف تقلل خطر أعراض الانسحاب؟
لتقليل خطر أعراض الانسحاب من تناول مضادات الاكتئاب، تحدث مع الطبيب قبل التوقف عن تناولها، وقد يوصيك الطبيب بتقليل الجرعة تدريجيًا على مدار أسابيع عديدة أو أكثر للسماح للمخ بأن يتكيف مع غياب الدواء.

قد يصف الطبيب في بعض الأحيان مضاد اكتئاب آخر أو نوعًا آخر من الأدوية يتم تناوله على المدى القصير للمساعدة في تخفيف الأعراض حسبما يعتاد جسمك.

إذا انتقلت من أحد أنواع مضادات الاكتئاب إلى آخر، فقد ينصحك طبيبك بالبدء في تناول دواء جديد قبل التوقف تمامًا عن تناول الدواء الأصلي.

من الصعب أحيانًا التفرقة بين أعراض الانسحاب من تناول مضادات الاكتئاب وعودة أعراض الاكتئاب بعد التوقف عن تناول أحد مضادات الاكتئاب أبلغ طبيبك دائمًا بالعلامات والأعراض التي تعاني منها فإذا عادت أعراض الاكتئاب، فقد يوصيك طبيبك بأن تبدأ في تناول أحد مضادات الاكتئاب مرة أخرى أو تحصل على علاج آخر.

 

المصدر- صحتك 

 

 




 

 


 

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