الوكيل الإخباري - قد تبدأ أمراض الشرايين التاجية باكراً؛ إذ تبدأ الدهون بالتجمُّع في الأوعية الدموية قبل بلوغ الفرد سن المراهقة. ومع التقدم في السن وزيادة تراكم الدهون؛ يظهر بعض التلف في جدران الأوعية الدموية.

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ثُمَّ تَعْلُق مواد أخرى في مجرى الدم على جدران الأوعية الدموية، مثل: فضلات الخلايا، والبروتينات، والكالسيوم. وعندما تندمج هذه المواد مع الدهون المتراكمة في الشرايين؛ تتكوَّن الرواسب الدهنية التي تسبب انسداد الشرايين.

أعراض انسداد شرايين القلب

الذبحة الصدرية من أكثر أعراض أمراض الشرايين التاجية شيوعاً، وتأتي مصحوبة بآلام أو توعُّك أو ثِقل أو ضيق أو ضغط أو حُرقة أو خَدَر أو امتلاء أو شدٍّ في الصدر.

يمكن أن يُصار إلى تفسير الذبحة الصدرية، على أنها حُرقة في المعدة أو عسر هضم، عن طريق الخطأ. وغالباً ما يشعر بها المريض على مُستوى الصدر، إلا أنه من الممكن أن تكون على مستوى الكتف الأيسر أو الذراعين أو الرقبة أو الظهر أو الفك. وتشمل أعراضها الأخرى، الآتي:

- ضيق في التنفس.

- خفقان القلب؛ أي عدم انتظام أو نقص نبضات القلب، أو الشعور برفرفة في الصدر.

- تسارع معدل نبضات القلب أكثر من المعتاد.

- الدُّوار.

- الغثيان.

- الضعف الشديد.

- التعرُّق.

عند الشعور بأيٍّ من الأعراض الآنفة الذكر، من الضروري الاتصال بالطبيب، أو نقل المريض إلى مركز الطوارئ.

سيدتي

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