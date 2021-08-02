أعراض بسيطة بعد تناول الطعام تُنذر بسرطان الأمعاء

الوكيل الاخباري - يعاني الكثير من الأشخاص من سرطان الإمعاء، لذلك تنصح منظّمة الصحة العالمية بالتركيز على بعض الأعراض التي تظهر بعد تناول الطعام والإسراع في إجراء الفحوص الطبية والصور الشعاعية اللازمة للتأكد من صحة الجسم.

اضافة اعلان



ويؤكد الأطباء أن آلام المعدة أو الانزعاج أو الانتفاخ الناجم عن تناول الطعام من أهم العلامات التي يجب التنبّه إليها، لأنها تُنذر باحتمال تعرضّك لخطر الإصابة بسرطان الأمعاء. كما لفتوا الى أن هذا الألم قد يؤدي إلى تقليل كمية الطعام المتناوَلة، وبالتالي فقدان الوزن.



وتشمل الأعراض أيضاً التغيير المستمر في عادة الأمعاء، بما في ملاحظة براز أكثر مرونةً أو دم في البراز.



كذلك يُعد الشعور بالانزعاج وعدم الراحة بعد تناول وجبة من الأعراض المبكرة للمرض، ويكون الإحساس مشابهاً لألم الانتفاخ، مما يدفع المرضى للتخفيف من كمية الطعام الذي يتناولونه نتيجة لذلك.



وإذا تكرّر ظهور أيٍ من هذه الأعراض بشكل دائم، يجب التحدّث إلى الطبيب لإجراء الفحوص اللازمة والتأكد من الأمر لضمان بداية العلاج في وقت مبكر إذا كانت النتيجة إيجابية.

لها