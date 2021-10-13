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الأربعاء، 13-10-2021 02:04 م

أعراض تؤكد إصابة الطفل بحساسية البيض

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الوكيل الإخباري-قالت الجمعية الألمانية للحساسية والربو إن تناول البيض يسبب استجابات تحسسية لدى بعض الأطفال، تتمثل في الطفح الجلدي، والحكة، وتورم الوجه، واحمراره، وصعوبات البلع، ومشاكل الهضم مثل المغص، والإسهال، والغثيان، والقيء، والانتفاخ.

وأضافت الجمعية أنه في الحالات الشديدة يعاني الطفل من مشاكل الدورة الدموية وصعوبات تنفس فيما يعرف بالصدمة التحسسية، التي تشكل خطراً على الحياة.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، يجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، باختبار الدم والاختبارات الجلدية.

وأشارت الجمعية إلى أن العلاج الفعال الوحيد، الاستغناء التام عن البيض، والمنتجات المحتوية عليه، مؤكدة ضرورة استشارة متخصص تغذية لإيجاد بدائل صحية لمحتويات البيض.

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