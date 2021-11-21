الأحد 21-11-2021
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الأحد، 21-11-2021 03:25 م

أعراض تدل على أن طفلك يعاني مشكلة في النظر

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الوكيل الإخباري - صحة نظر طفلك ترتبط بمستقبله، لذا من المهم أن تحافظي على نظر طفلك عبر التغذية الجيدة، وتجنب تعرضه للشاشات لوقت طويل، وإتاحة الفرصة له للعب في الهواء الطلق حتى يتمتع بنظر جيد، كما أن الكشف المبكر عن أي مشكلة يتعرض لها نظر طفلك، يُعد من طرق الحفاظ على نظره، حيث إن الكشف المبكر يسهم في علاج المشكلة، أو على الأقل في السيطرة عليها.

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ومعاناة الطفل من مشكلة في النظر لها علامات، يمكنكِ التعرف إليها من خلال السطور التالية.


1- الحَوَل
2- عدم تحمل الضوء.
3- انغلاق العين، وكثرة إفراز الدموع، أو ظهور إفرازات كثيفة للعين.
4- احمرار العين.
5- ارتجاف العين.
6- فرك العين باستمرار.
7- عدم قدرة الطفل على تقدير المسافات.
8- تعثر الطفل بنحو متكرر يومياً.
9- صعوبة القراءة.
10- تقريب أو إبعاد الكتاب عند محاولة القراءة.
11- إغلاق أحد العينين عند محاولة القراءة.

 

المصدر - نواعم 

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