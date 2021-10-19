الوكيل الإخباري - ارتفاع الكوليسترول في الدم أو ما يسمى بـ فرط كوليسترول الدم، هو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل تصلب الشرايين، الذبحة الصدرية، احتشاء عضلة القلب، السكتة الدماغية لذلك من الضروري مراقبة مستوى الكوليسترول في الدم بدقة للعيش بصحة جيدة.

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أعراض تدل على ارتفاع الكوليسترول في الدم :

ألم في الصدر

ألم الصدر من أولى العلامات التي تدل على زيادة نسبة الكوليسترول في الدم. ينتج ألم الصدر عن تراكم الكوليسترول في شرايين القلب (الشرايين التاجية) مما يؤدي إلى ضعف أنسجة عضلة القلب. يمكن أن تحدث هذه الآلام فقط أثناء المجهود (عند المشي، على سبيل المثال)، أو حتى أثناء الراحة.

آلام في ربلة الساق

إذا كانت الشرايين في الأطراف السفلية مسدودة بالكوليسترول الزائد، فقد يظهر الألم، خاصةً في بطة الساق. لا ترتبط بالضرورة بالنشاط البدني لأنها يُمكن أن تحدث حتى أثناء الراحة.

الاضطرابات العصبية

إذا تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية داخل الرأس، فقد تظهر أعراض عصبية مثل: دوار، صداع، تداخل في الكلام، تنميل، مشاكل في البصر هذه العلامات غالبًا ما تكون عابرة.

ضيق التنفس

إن الكوليسترول الزائد في الدم هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية وبالتالي، في حال فرط كوليسترول الدم، يمكن للمرء أن يلاحظ تطور ضيق التنفس عند بذل مجهود (حتى أثناء الراحة) والذي ينتج عن تلف عضلة القلب.



الأورام الصفراء Xanthomas

الأورام الصفراء هي أورام صغيرة حميدة (عادة ما تكون صفراء اللون) تتكون من كتل من الكوليسترول وتظهرعلى الجلد في أي مكان من الجسم. قد تظهر الأورام الصفراء في حال فرط كوليسترول الدم الشديد أو/ فرط كوليسترول الدم العائلي.

المصدر - سيدتي

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