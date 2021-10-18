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الإثنين، 18-10-2021 03:27 م

أعراض تستدعي التدخل الطبي الفوري .. تنذر بالسكتة الدماغية

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الوكيل الإخباري-دعت الجمعية الألمانية لعلاج السكتة الدماغية إلى أخذ الاضطرابات العصبية مثل الخدر، ومظاهر الشلل وصعوبات الرؤية، والكلام، والتشوش الذهني على محمل الجد، إذ تشير إلى اضطرابات سريان الدم في الدماغ، وتنذر بسكتة دماغية.

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وأضافت الجمعية أن الأعراض الأخرى للسكتة الدماغية تشمل الصداع الشديد، والدوار، والغثيان، والقيء، مشددة على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، لأن لكل دقيقة ثمنها لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على الإصابة بسكتة دماغية مثل الإعاقات الخطيرة مدى الحياة.


وأشارت الجمعية إلى أن عوامل الخطورة تتمثل في الشيخوخة، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم، ومشاكل القلب والأوعية الدموية، مثل الرجفان الأذيني، وتضيق الشريان السباتي، إضافة إلى البدانة وقلة الحركة والتدخين.

 

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