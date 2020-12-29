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الثلاثاء، 29-12-2020 11:49 ص

أعراض تصيب العين تكشف عن الإصابة بسرطان الرئة

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الوكيل الاخباري - كشف خبراء بريطانيون عن أعراض تظهر في العين، يتم من خلالها تحديد الإصابة بسرطان الرئة، مشيرين إلى أن الإصابة بهذا السرطان يمكن الكشف عنها من خلال تشخيص حالة تدلي الجفون أو انخفاض حجم حدقة العين أو الرؤية المزدوجة.

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ترتبط الأعراض التي تصيب العين بسرطان الرئة، الذي يبدأ عادة في الشعب الهوائية ثم ينتشر بسرعة إلى أجزاء أخرى من الجسم. وغالبا ما يتسبب في متلازمة "هورنر"، وهي اضطراب في الجهاز العصبي. وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

 

وفي بعض الحالات، قد تسبب أورام سرطان الرئة تلفا للأعصاب، فمتلازمة "هورنر" تسبب أعراضا مرتبطة بالعينين، مثل تدلي الجفن أو تقليل حجم البؤبؤ، وغالبا ما تؤثر الأعراض على جانب واحد من الوجه.

ويحدث هذا النوع من سرطان الرئة عندما تنفصل الخلايا السرطانية عن الورم وتنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم عبر الدم أو الجهاز الليمفاوي، حيث تسبب نوبات وصداع وعدم وضوح للرؤية وصعوبة في النطق أيضا.

 

سبوتنيك

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