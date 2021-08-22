أعراض تمزق الغضروف الهلالي وطرق علاجه

الوكيل الإخباري - يُعدّ تمزق الغضروف الهلالي واحدًا من أكثر إصابات الركبة شيوعًا، وقد يكون السبب في الإصابة بتمزق الغضروف الهلالي القيام بأي نشاط يتسبب في ثني أو دوران الركبة بقوة، لا سيما عند الضغط عليها بكامل وزنك.



* أعراض تمزق الغضروف الهلالي

في حالة إصابتك بتمزق الغضروف الهلالي، قد تعاني من ظهور العلامات والأعراض التالية في ركبتك:

شعور بفرقعة.

التورّم أو التيبس.

شعور بالألم، لا سيما عند ثني الركبة أو تدويرها.

صعوبة في فرد الركبة بالكامل.

المعاناة كأن هناك حجرًا على ركبتك يمنع من حركة الركبة، كما لو كان تم تقييد الركبة في مكانها.

اضافة اعلان

* علاج تمزق الغضروف الهلالي

غالبًا ما تبدأ مراحل علاج تمزق الغضروف الهلالي بالعلاج التحفظي، وقد يوصي الطبيب بما يلي:

1 - الراحة تجنب ممارسة الأنشطة التي تؤدي إلى زيادة شعورك بألم الركبة، لا سيما أي أنشطة تتسبب في ثني ركبتك، لعلك تفضل استخدام العكازات لتخفيف الضغط على ركبتك وتعزيز الالتئام.

2 - الثلج يمكن أن يساعد الثلج في تخفيف الألم والتورّم استخدم الكمادات الباردة أو أكياس الخضروات المجمدة أو منشفة مملوءة بمكعبات الثلج لمدة 15 دقيقة تقريبًا في المرة الواحدة. افعل هذا كل أربع ساعات إلى ست ساعات في اليوم الأول أو الثاني، ثم كرّر الإجراء حسب الحاجة.

3 - مسكنات الألم يمكن أيضًا لمسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية أن تساعد في تخفيف ألم الركبة.

4 - العلاج الفيزيائي قد يساعدك العلاج الفيزيائي في تقوية العضلات المحيطة بالركبة وعضلات الساقين لاستقرار مفصل الركبة ودعمه، ويمكن لدعامات قوس القدم أو غيرها من بطانات الأحذية أن تساعد في توزيع القوة بشكل أكثر توازنًا حول الركبة أو تقليل الضغط على بعض مناطق الركبة.

5 - الجراحة: إذا استمر ألم الركبة أو استمر تيبّسها أو إعاقتها، فقد يوصي الطبيب بالتدخل الجراحي ويمكن للجراحة في بعض الأحيان إصلاح تمزق الغضروف الهلالي، لا سيما لدى الأطفال والشباب، وفي حالة عدم القدرة على إصلاح التمزق، قد يتم تهذيب الغضروف الهلالي جراحيًا، ويمكن إجراء الجراحة عبر شقوق صغيرة باستخدام منظار المفاصل، وبعد الجراحة، ستحتاج إلى ممارسة تمارين رياضية لتحسين قوة الركبة واستقرارها.

6 - الرعاية الذاتية: تجنب ممارسة الأنشطة التي تؤدي إلى زيادة ألم الركبة؛ لا سيما الرياضات التي تتضمن دوران الركبة أو ثنيها؛ حتى يختفي الألم قد يكون من المفيد أيضًا استعمال كمادات الثلج ومسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية.

المصدر - صحتك