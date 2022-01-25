أعراض تنبهك إلى بداية مرض السكري

الوكيل الإخباري - كشفت طبيبة الغدد الصماء الروسية ألينا باريدو عن كيفية التعرف على تطور وبداية ظهر مرض السكري.



إن علامات مميزة يشعر بها من بدأت لديه اعرض مرض السكري، وعليه فورا طلب المساعدة من الطبيب. تشمل هذه الأعراض:

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-التبول المفرط، أو كثرته بطريقة وأوقات لم تعهدها من قبل.

-حكة في الأغشية المخاطية والجلد.

- تكرر ظهور مشكلات جلدية.

-الصداع المنتظم، خاصة عند الشعور بالجوع.

-التعب المفرط وضعف العضلات.

-زيادة حادة في الشهية، مع فقدان الوزن.

-كثرة الشعور بالعطش وجفاف الفم.

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