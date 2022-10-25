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الثلاثاء، 25-10-2022 04:30 م

أعراض تنذر بالتهاب القولون التقرحي

التهاب-القولون


الوكيل الإخباري-قالت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي إن التهاب القولون التقرحي من أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة، مشيرة إلى أن أسبابه غير معلومة، ويرجح الأطباء أنها عوامل وراثية وبيئية مثل أسلوب الحياة الغربي، والعوامل النفسية.

وأوضحت الجمعية أن أعراضه آلام البطن المستمرة والإسهال المختلط بالدم والرغبة المتكررة في التبرز والشعور بألم أثناء التبرز والانتفاخ وفقدان الشهية وفقدان الوزن وفقر الدم والحمى.

وفي بعض الحالات قد تظهر أعراض أخرى خارج الأمعاء أبرزها آلام المفاصل وهشاشة العظام والتهاب حول العين والتهاب القنوات الصفراوية وتقرحات وعقيدات حمراء وأرجوانية على الجلد.

ويعالج الالتهاب بالأدوية لتخفيف المتاعب مثل الكورتيزون، أوالجراحة لاستئصال القولون والمستقيم.

وأشارت الجمعية إلى أهمية التغذية السليمة عند الإصابة به، والابتعاد عن الأطعمة والمشروبات، التي تهيج الغشاء المخاطي للأمعاء مثل التوابل والقهوة.

وعادة ما يعاني المريض من سوء التغذية ونقص فيتامينات ومعادن هامة مثل الحديد والزنك وفيتامين B12 وحمض الفوليك.

لذلك يجب إمداد الجسم بها بتناول الأغذية الغنية بها أو المكملات الغذائية المحتوية عليها تحت إشراف الطبيب.

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