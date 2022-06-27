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الإثنين، 27-06-2022 03:17 م

أعراض جلطة الساق: تعرف عليها

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الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية لعلم الأوردة إن جلطة الساق تعني انسداد الأوعية الدموية بالساق بسبب تجلط الدم.


وأوضحت الجمعية أن أعراض جلطة الساق تتمثل في تورم وثقل الساق والشعور بألم وشد في الساق، بالإضافة إلى الحمى والتقلصات العضلية واحمرار/زرقان الجلد وسخونته.


وأضافت الجمعية أن جلطة الساق قد تتسبب في تدمير الصمامات الوريدية وتعيق تدفق الدم في الساق، مما يؤدي إلى الإصابة بالقصور الوريدي المزمن.


كما يمكن أن تنفصل الجلطة الدموية وتنتقل إلى الرئتين عبر مجرى الدم مسببة انسداد شريان رئوي هناك، مما يؤدي إلى حدوث انسداد رئوي يهدد الحياة.


ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، ينبغي استدعاء الطبيب فور ملاحظة الأعراض. ويتم العلاج بواسطة الأدوية المثبطة لتجلط الدم، كما قد تستلزم الحالة الخضوع للجراحة لإزالة الجلطة.


وللوقاية من جلطة الساق، ينبغي تجنب الجلوس لمدة طويلة والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية. ومن المفيد أيضا رفع الساق من حين إلى آخر وارتداء الجوارب الضاغطة وشرب السوائل على نحو كاف.

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