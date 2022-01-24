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الإثنين، 24-01-2022 04:36 م

أعراض حساسية البقوليات

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الوكيل الإخباري - تعد حساسية البقوليات أحد أنواع أمراض الحساسية الشائعة، فالبقوليات وفي حالة وجود حساسية مسبقة منها تسبب مجموعة من الأعراض التي قد يشكل بعضها خطراً على الصحة العامة ككل، فما هي تلك الأعراض وما أبرز أنواع البقوليات التي تسبب الحساسية.

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ذكر موقع "ويب طب" أن هنالك أعراض تدل على تحسس الجسم بعد تناول أحد أنواع البقوليات، وتظهر تلك الأعراض إما مباشرة بعد تناول البقوليات أو خلال ساعات من تناولها، وهي أعراض تختلف في شدتها وعددها من مريض إلى آخر، وهي:

 

1 - الحكة الجلدية الشديدة في مختلف مناطق الجسم أو ما تمسى بـ "الشرى" هي أول أعراض حساسية البقوليات ومتخلف أنواع الحساسية.
2 - الإحساس بالتنميل أو الحكة في اللسان.
3 - حدوث تورم مختلف الدرجة في كل من الوجه أو الحلق أو الفم أو أي منهم.
4 - الشعور المتكرر بالغثيان وحدوث التقيؤ.
5 - فقدان الوعي.
6 - الإصابة بالإسهال الشديد.

 

 

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