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الجمعة، 09-09-2022 02:45 م

أعراض خطيرة تشير إلى مشكلات في الكبد

الكبد


الوكيل الاخباري - يوجد الكبد تحت القفص الصدري مباشرة على الجانب الأيمن من البطن وهو يساعد في هضم الطعام وتخليص الجسم من المواد السامة.

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وليس من الضروري ظهور مؤشرات وأعراض واضحة لمرض الكبد في كل الحالات. 
وفي هذا الصدد كشفت الدكتورة ناتاليا بانينا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي والتغذية الروسية، أن اليرقان والضعف العام والإرهاق تشير إلى مشكلات في الكبد.


 فحوص دورية 


وأشارت إلى أنه في معظم الحالات لا تظهر أعراض أمراض الكبد. لذلك يكون من الصعب التكهن بها. ولهذا السبب من الضروري إجراء فحوص دورية لتشخيص الإصابة بها مبكرا.


وقالت  "إذا ظهرت شكاوى عند الشخص، كقاعدة عامة، تكون معظمها غير خاصة بأمراض الكبد- الضعف، الارهاق والثقل وعدم الراحة في الجانب الأيمن.


 أعراض خطيرة 
كما يمكن أن تشير الأعراض التالية التي للوهلة الأولى تبدو أنها لا تتعلق بالكبد، وأحيانا تكون خطيرة جدا: 


ظهور "العلامات النجمية" الوعائية على الجلد واحمرار راحة اليد، وزيادة حجم البطن، والتورم، بول داكن، براز متغير اللون، زيادة في عقد البواسير ونزف الدم، نزيف معدي معوي، كدمات سهلة على الجلد ".


اليرقان
وأشارت الأخصائية، إلى أن اليرقان، هو عندما يصبح لون الجلد وبياض العينين أصفر والبول بلون الشاي الداكن، هي أعراض تشير مباشرة إلى مشكلات في الكبد وكيس الصفراء، لذلك يجب فورا مراجعة الطبيب الأخصائي لتشخيص السبب ووصف العلاج المناسب.

 

البيان


 




 

 


 

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