الخميس 03-06-2021
الوكيل الاخباري

كلمة مرتقبة لحسن نصر الله

المجلس القضائي ينفي حبس شخص لمدة 65 سنة لأجل دين مدني

الإدارة المحلية تدعو إلى تكثيف عمليات التفتيش والرقابة على المنشآت

تراجع أسعار الذهب عالميا

الضمان توقف خدماتها على موقعها الإلكتروني لمدة ساعة واحدة فقط يوم الجمعة

حركة مينائية نشطة في موانئ العقبة

البحوث الزراعية ينفذ برنامجاً تدريبياً حول تقنيات الري الحديثة

وزير البيئة يتفقد مناطق صناعية ومكب الأكيدر

تحذير من السفارة القطرية في الأردن

وزير التربية يكشف آخر تطورات عودة الطلبة إلى المدارس

الخميس، 03-06-2021 02:49 م

أعراض خطيرة تشير للإصابة بمرض السكري من النوع 2

على مرضى السكري إجراء فحوصات الكلى مرة كل سنة -(د ب ا)


الوكيل الاخباري - يؤثر مرض السكري 2 على الطريقة التي يتبعها الجسم في تنظيم حركة السكر واستخدامه في تزويد أعضائه بالطاقة، كما يؤثر السكري 2 على الكلى ووظائفها ويساهم في انتفاخ بعض أجزاء الجسم.

اضافة اعلان

وأكد تقرير لموقع "ميديكفوريوم" أن مستويات السكر في الدم تصبح مرتفعة بشكل مزمن عند الإصابة بمرض السكري من النوع 2، ولكن تطورات المرض يمكن أن تحدث لفترة طويلة وبشكل تدريجي قبل أن يدرك المريض المشكلة.

 

ويؤدي ارتفاع السكر غير المنضبط إلى إلحاق الضرر بالجسم، وعلى وجه الخصوص بالكلى، حيث يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية الصغيرة والمرشحات الدقيقة في الكلى، مما يؤدي إلى خروج بروتين الدم من الجسم عن طريق البول.

ويحذر الأطباء من المضاعفات الصحية لمرض السكري، حيث أنه يعطل الأداء الطبيعي للكلى، مما يؤدي إلى حدوث احتباس السوائل في الأنسجة وانتفاخ أجزاء من الجسم وبخاصة الكاحلين والقدمين.


وتعرف أمراض الكلى الناتجة عن مرض السكري باسم اعتلال الكلية السكري، ويمكن أن يؤدي حدوثه إلى ظهور دم في البول والشعور بالتعب وضيق التنفس والغثيان.


وتشتمل أعراض الإصابة بمرض السكري2 على:

- الإحساس المستمر بالعطش.

- كثرة التبول.

- تزايد الإحساس بالجوع.

- فقدان الوزن.

- الإرهاق.

- تشوش الرؤية.

- بطء شفاء الجروح.

- تكرار حالات العدوى.

- الخدر أو الشعور بوخز في اليدين أو القدمين.

- ظهور مناطق داكنة في البشرة وغالبا ما تكون في الرقبة أو تحت الإبطين.


وأكد الأطباء أنه لا يوجد علاج لمرض السكري2، ولكن يمكن أن يساعد إنقاص الوزن، وتناول الأطعمة الصحية، وممارسة التمارين الرياضية في السيطرة على داء السكري، كما يلجأ الأطباء إلى العلاج بالأنسولين وأدوية السكري عند تفاقم الحالة.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_8_12_17_42_25_952

علامة في العين تدل على الاصابة بمرض السرطان

YemenShabab2020-06-25-05-47-25-325067

9 فوائد غير متوقعة لتناول الآيس كريم

istock-1036734486-1-1024x683

طرق سهلة للتحكم في مقدار الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشات

1150787_w980h638c1cx628cy628

فوائد مذهلة لكثرة شرب الماء قد تحميك من أمراض عديدة

unnamed

الكشف عن أعراض مرض خطير يزورنا ليلاً

254076-diabetes-post

إقتناء جهاز لفحص الأوكسجين في الدم ضروري بهذه الحالة

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_21022_572f20c8c9b-8545-499d-aa05-8ddabfe8777b

بعيداً عن الأدوية.. إليك 5 وجبات خفيفة تُنظّم مستوى السكر في الدم

5567748963012

لمرضى السكري.. نصائح لتناول كعك العيد بلا مضاعفات

9163424_1619592720

اكتشف ماذا تأكل إذا تخطيت الـ40 عاماً

Popcorn

4 فوائد يمنحها 'الفشار' لمرضى السكري

Capture

علامات تشير إلى أنك تواجه خطر السكري!

5f84b4ab6bfe0

آثار جانبية غير متوقعة لزيت فول الصويا!