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الأربعاء، 16-12-2020 01:17 م

أعراض شائعة تدل على عدم تناولك للطعام الصحي

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الوكيل الاخباري - يمكن لبعض المشاكل الصحية التي يعتبرها الكثيرون بسيطة أن تدل على اتباع نظام غذائي سيئ. ونذكر في هذا السياق مثلاً حالة الإمساك المزمن. ويعني هذا عدم تناول أطعمة تحتوي على كمية كافية من الألياف وعدم شرب الكثير من الماء.

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ويُعدّ ارتداد حمض المعدة إلى المريء من أبرز هذه المشاكل أيضاً. وهو ما يمكن أن ينجم عن تناول كميات غير معتدلة من الشوكولاته والكافيين والنعناع، فضلاً عن المأكولات التي تحتوي على الحوامض والبهارات. وقد تنجم هذه المشكلة أيضاً عن نقص في مستوى الفيتامين B الذي يؤثر في جدار المعدة والمريء.


كذلك يُعدّ الاكتئاب من النتائج النفسية التي يسببها تناول الأطعمة غير الصحية أو أخرى لا تحتوي على نسبة مهمة من أحماض الأوميغا 3. ولهذا من الضروري استهلاك الأسماك مثل السلمون والقد فضلاً عن جوز الهند وبذور الشيا والكتان.

 

كذلك يدل تساقط الشعر أحياناً على نظام غذائي غير صحي يسبب تلف بصيلات الشعر ويحدّ من نموه وكثافته.

 

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